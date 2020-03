Ligue 1 - Aulas propose une nouvelle solution pour le classement

Critiqué pour avoir évoqué la possibilité d'une saison "blanche", le président de l'OL a proposé de faire un classement sur plusieurs saisons.

"La meilleure solution serait de dire: 'c’est une saison blanche', ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF (...) Le plus logique serait alors de dire: 'On annule tout et on repart sur la situation du début de saison", a avancé Jean-Michel Aulas dans le Monde il y a quelques jours. Une déclaration ayant provoqué un véritable tollé médiatique. Le monde du football a réagi à cette possibilité attaquant ouvertement le président de l'OL qui chercherait à profiter de la suspension du championnat.

@OL @Le_Progres @TeamDugaRMC il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de + en + difficile ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 16, 2020

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a de nouveau réagi à la polémique qu'il a maladroitement lancé en évoquant la possibilité de considérer une saison blance, et a proposé une autre solution prenant en compte les dernières saisons pour réaliser un classement : "Il existerait une autre solution d’après les spécialistes: le classement historique sur trois ans cinq ans. Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat, mais cela va être de plus en plus difficile".

L'OL 2ème du classement historique

L'article continue ci-dessous

Systématiquement présent sur le podium lors des deux dernières saisons, l'OL avait terminé quatrième il y a trois ans et deuxième il y a quatre ans. Si la solution historique venait à être accepté, en prenant en compte les trois ou cinq dernières saisons, le club rhodanien, septième cette saison, se retrouverait à la deuxième place du classement et retrouverait donc une place directement qualificative pour la prochaine .

Plus d'équipes

Bien évidemment, le PSG serait très largement en tête du classement alors que le podium serait complété par l'AS , souvent présent en haut du classement ces dernières saisons, et ce malgré sa neuvième place actuelle et sa dix-septième place l'an dernier. Dauphin du cette année, l’OM d’André Villas-Boas serait le grand perdant de ce classement et échouerait au pied du podium avec une qualification en .

Nice occuperait la cinquième place et accompagnerait , sixième, et Marseille en Ligue Europa. Le de Julien Stéphan, troisième provisoire cette saison, raterait la qualification européenne. Nul doute que cette proposition risque une nouvelle fois de créer une polémique et de ne pas convenir aux autres, notamment du côté de l' où Jacques Henri-Eyraud avait déjà attaqué le président de l'OL dans le JDD il y a quelques jours. Il n'y a pas de doute, Jean-Michel Aulas sait comment s'y prendre pour faire enrager ses homologues.