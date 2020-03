Coronavirus - Le Graët : "Les déclarations d'Aulas et Eyraud ne les grandissent pas"

Le président de la FFF a appelé au calme après les multiples réactions engendrées par les déclarations de Jean-Michel Aulas sur une "saison blanche".

Les réactions se sont multipliées après l'appel lancé par le président lyonnais pour une saison blanche après la suspension de la . Parmi elles, celle de son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud.

"Je leur demande de reprendre leur calme, d'être comme tous les Français qui luttent chacun à leur manière. Je leur demande de se calmer et d'être digne", a pour sa part réagi Noël Le Graët ce dimanche matin dans Téléfoot dans un appel au calme entre les deux présidents.

L'article continue ci-dessous

"Je trouve cela assez ridicule, stupide, maladroit et pas adapté à ce qu'il se passe aujourd'hui. Je ne veux pas de polémique. C'est la Fédération française qui décidera si ça continue ou pas, le seul ennemi aujourd'hui c'est le virus."

Plus d'équipes

"Les déclarations d'Aulas et d'Eyraud n'ont aucun sens et ne les grandissent pas. Ce sont deux grands dirigeants, avec deux bonnes équipes, mais vouloir gagner une place européenne parce qu'il y a un virus ne me semble pas qualitatif."

L'avenir du championnat est en suspens face à l'incertitude de l'évolution de la situation, et alors que l'OM - non qualifié en Coupes d'Europe cette saison - occupe la deuxième place, tandis que les Lyonnais sont 7e à dix points du podium.