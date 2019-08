Ligue 1, 3e j. : les stats à retenir après Angers-Metz

Voici les statistiques Opta à retenir après Angers SCO - FC Metz (3-0), samedi au stade Raymond-Kopa, pour la 3ème journée de la saison 2019-2020.

Giflé par l'OL au Groupama Stadium lors de la 2ème journée (0-6), le SCO a répondu de la plus belle des manières sur sa pelouse, face à un méconnaissable.

Percutants face à l'AS (3-0) une semaine plus tôt, les Lorrains n'ont jamais su répondre à l'impact physique imposé par les Angevins et les vagues noires et blanches ont déferlé sur la défense des Grenats, qui a cédé trois fois.

Angers se remet la tête à l'endroit avant de recevoir le DFCO lors de la quatrième journée. Quant au promu messin, il va vite devoir trouver un meilleur équilibre, alors que le PSG se rend à Saint-Symphorien ce vendredi.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre.

Les statistiques à retenir après Angers SCO - FC Metz (3-0) :

Angers a remporté 2 de ses 3 derniers matches en (1 défaite), soit autant que lors des 13 précédents (7 nuls, 4 défaites).

Metz n’a remporté que 2 de ses 18 dernières rencontres en (6 nuls, 10 défaites), c’était le 14 avril 2018 à Rennes (2-1) et le 17 août dernier face à Monaco (3-0).

Angers s’est imposé lors de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (3-1 v & 3-0 v Metz), après n’avoir remporté aucune des 6 précédentes (5 nuls, 1 défaite).

Metz a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (34 buts encaissés), sa pire série hors de ses bases dans l’élite depuis ses 18 rencontres consécutives entre décembre 1988 et décembre 1989.

Angers a marqué au moins 3 buts lors de 2 rencontres consécutives à domicile en Ligue 1 (3 v Bordeaux & 3 v Metz), sa meilleure série sur ses terres depuis mars 2018 (2 également).

2 des 5 derniers buts d’Angers en Ligue 1 ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface (Pereira Lage v Bordeaux & Santamaria v Metz), alors que les 30 buts précédents avaient été inscrits depuis l’intérieur de la surface.

Farid El Melali a inscrit son tout 1er but en Ligue 1 avec Angers lors de sa 20e apparition.

Rachid Alioui a inscrit son 1er but avec Angers en Ligue 1 lors de sa 3e rencontre. Il n’avait plus marqué dans l’élite depuis le 9 mars dernier avec Nîmes face à Amiens – soit la fin d’une disette de 10 rencontres sans trouver le fond des filets.

Le défenseur d’Angers Rayan Ait Nouri est le joueur de -19 ans qui a été décisif le plus souvent dans les 5 grands championnats cette saison (2 passes décisives).

Auteur de 2 passes décisives samedi soir, le milieu d’Angers Pierrick Capelle a été impliqué sur plusieurs buts dans un match de Ligue 1 pour la toute 1ère fois.

Avec Opta .