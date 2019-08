Ligue 1, 2e j. : les stats à connaître avant Rennes-PSG

Voici les statistiques Opta à connaître avant Stade Rennais - Paris Saint-Germain qui s'affrontent ce dimanche au Roazhon Park.

Lauréat héroïque de la aux dépends du PSG (2-2 6 tab 5) Rennes a revanche chuté lors du face aux Parisiens en début de saison (2-1) après avoir pourtant ouvert le score. Ce match est donc l'occasion de solder les comptes alors que le PSG a gagné 3 des 4 derniers duels.

On se souvient que le avait été très chanceux en l'emportant à (1-0) le week-end dernier. Réduit en infériorité numérique après l'expulsion de Flavien Tait à la 69ème, Rennes avait vu ce dernier rater un pénalty à l'heure de jeu.

Le PSG aussi avait débuté par une victoire face au Nîmes Olympique (3-0) avec une réalisation pour chacun des 3 joueurs à vocation offensive et des banderoles très peu sympathiques à l'encontre de Neymar.

Un Neymar qui n'est pas convoqué dans le groupe du cette semaine : "Ney n'a pas fini l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. C'est un peu trop tôt pour recommencer dans un match, surtout contre Rennes chez eux. C'est trop tôt. On attend une autre semaine pour lui pour recommencer avec le groupe", indique ainsi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel en conférence de presse ce samedi.

Les statistiques à connaître avant Rennes-PSG :

o Rennes est – avec – l’équipe qui a battu le plus souvent Paris en sur les 10 dernières saisons (4 succès en 18 rencontres).

o Rennes n’a gagné aucun de ses 8 derniers matches à domicile contre Paris en (2 nuls, 6 défaites), après avoir remporté chacun des 5 précédents.

o Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), seul Lyon (7) est actuellement sur une plus longue série parmi les équipes de Ligue 1 2019/20.

o Paris a remporté 15 de ses 16 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois d’août, pour une défaite contre le 28 août 2016 (1-3).

o Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls), c’était face à Lyon le 29 mars 2019 (0-1).

o Paris s’est incliné lors de 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors des 43 précédents (32 victoires, 7 nuls).

o Paris a marqué au moins 1 but lors de chacun de ses 39 derniers matches de Ligue 1 et n’est plus qu’à une longueur du record historique de matches consécutifs en marquant dans l’histoire de la L1, détenu par le Racing Club de entre 1962 et 1964 (40).

o 2 des 6 derniers buts de Rennes face à Paris en Ligue 1 ont été inscrits à la suite d’un CSC (Maxwell en septembre 2014, Rabiot en septembre 2018).

o Le milieu de Rennes Eduardo Camavinga est le joueur de -17 ans qui a disputé le plus de rencontres parmi ceux évoluant dans les 5 grands championnats européens (8 matches – dont 5 titularisations).

o Les joueurs de Paris Kylian Mbappé (25 – 21 buts, 4 assists) et Angel Di Maria (15 – 10 buts, 5 assists) sont les 2 joueurs impliqués sur le plus de buts en Ligue 1 en 2019 parmi ceux évoluant actuellement dans l’élite.