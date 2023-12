LFP : Lourdes sanctions pour Donnarumma et Iliman Ndiaye

Expulsés lors de la 14e journée de Ligue 1, Gigio Donnarumma et Iliman Ndiaye viennent d’être fixés par la LFP.

De lourdes peines pour le gardien de but du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, et l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye. Ceci après leurs fautes, qui leur ont coûté une expulsion respectivement contre Le Havre et le Stade Rennais.

Deux matchs de suspension pour le Marseillais

Après les matchs de la quatorzième journée du championnat de France, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) vient de décider des sanctions appropriées aux diverses fautes commises. En effet, l’instance de discipline s’est prononcée sur le cas de l’attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye.

Auteur d’un tacle sur Jeanuël Belocian lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre le Stade Rennais (2-0), l’ancien attaquant de Sheffield United avait été logiquement expulsé par l’arbitre Willy Delajod. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger trois matchs de suspension à l’international avant-centre sénégalais (07 capes, 01 but).

Vu qu’il a déjà manqué le match en retard contre l’Olympique Lyonnais (victoire 3-0 de l’OM), mercredi soir, le Lion de la Téranga manquera le déplacement à Lens (dimanche 10 décembre) et la réception de Clermont Foot (17 décembre).

Deux matchs de suspension pour Donnarumma

Samedi dernier, le Paris Saint-Germain était en déplacement au Stade Océane dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. A l’occasion, les Franciliens ont réussi à s’imposer (0-2) devant Le Havre. Mais les champions de France ont terminé la rencontre sans leur gardien numéro 1, Gianluigi Donnarumma, expulsé au tout début du match (10e).

Coupable d’une sortie mal maîtrisée sur le Havrais Josué Casimir, le gardien de but italien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, a écopé de deux matches de suspension de la part de la LFP. En effet, le héros de l’Euro 2020 manquera les matchs du PSG contre Nantes au Parc des Princes, samedi, et Lille, dimanche 17 décembre au Stade Pierre Mauroy.

Notons qu’en dehors du Marseillais Iliman Ndiaye, Boubakar Kouyaté (Montpellier) a aussi écopé de trois matchs de suspension. Pour sa part, Florian Sotoca (Lens) s’ajoute à Donnarumma dans le lot des suspensions de deux matchs.