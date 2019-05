LFP - La Coupe de la Ligue bientôt réformée ?

Deux projets de réforme de la compétition auraient été étudiés ce mercredi matin lors de l'Assemblée Générale à la Ligue de Football Professionnel.

Et si la avait son propre Boxing Day comme en ? C'est une des pistes évoquées en ce début de semaine pour redonner un coup de fouet à la , dont l'avenir ne s'annonce pas radieux puisque la compétition n'a pas trouvé preneur à l'appel d'offre de l'an passé et n'a pour le moment pas de diffuseur à partir de 2020. L'avenir de la Coupe de la Ligue est donc menacé mais la LFP va tenter de sauver la compétition.

En effet, ce mercredi, le bureau de la Ligue de Football Professionnel s'est réuni et avant d'évoquer la réforme proposée par l'UEFA pour la Ligue des champions lors d'une assemblée générale extraordinaire dans l'après-midi, s'est penché dans la matinée sur la Coupe de la Ligue. Selon les informations de L'Equipe, la LFP aurait imaginé deux nouvelles versions de cette compétition afin d'essayer de la rendre plus intéressante et attractive.

La première idée de l'instance française serait d'en faire un Boxing Day à la Française, une compétition concentrée sur une dizaine de jours afin de retarder la trêve hivernale en France. Toujours selon le quotidien français dans cette formule, la Coupe de la Ligue ne concernerait alors que huit équipes, les huit premières du classement la saison précédente, à l'image de la Leaders Cup (qui est la seconde coupe) dans le basket français.

Il y aurait donc des quarts de finale, puis des demi-finales et une finale durant une période d'une dizaine de jours après la dernière journée du championnat avant la trêve hivernale. Pour ne pas léser l'ensemble des clubs, il serait prévu que tous percevront des recettes issues des contrats télévisés et de sponsoring, même s'ils ne disputent pas la moindre rencontre. Mais une autre solution aurait été étudiée par la LFP afin de ne pas exclure les autres clubs de et de .

La LFP aurait imaginé de constituer quatre groupes par régions, pour aboutir à des quarts de finales, demi-finales et une finale. Ce schéma susciterait beaucoup moins l'enthousiasme en raison de son manque d'innovation et bien évidemment en fonction des régions certaines équipes auraient plus de chances que d'autres. Les présidents de clubs auraient notamment soulevé le problème pour ceux qui seront dans le groupe Nord, celui du PSG, et qui auront par conséquent moins de chances d'aller loin dans la compétition. Les deux projets devraient être encore travaillés dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'une des deux pourrait ensuite être proposée aux différents diffuseurs pour essayer de trouver preneur.