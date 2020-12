Lewandowski déçu par l'annulation du Ballon d'Or

Le Polonais estime que la décision d'annuler l'attribution d'un Ballon d'or en 2020 a été prise trop tôt, tous les autres prix étant remis.

Robert Lewandowski pense que la décision d’annuler le Ballon d’Or 2020 a été prise «trop tôt», le prolifique attaquant du ratant une chance incroyable de remporter le prestigieux Ballon d’Or. Le buteur de 32 ans admet avoir connu la «meilleure saison» de sa remarquable carrière à ce jour en 2019-20. Le Bayern a tout balayé sur leur route les menant vers un autre triplé historique la saison dernière, avec leur n°9 star en tête de gondole alors qu'il a empilé 55 buts toutes compétitions confondues.

Robert Lewandowski semble s'améliorer avec l'âge, et les normes étonnantes qu'il s'est fixées continuent d'être élevées à mesure qu'il devient de plus en plus productif. Ses exploits ont déjà été récompensés par le prix du joueur de l'année de l'UEFA, alors qu'il reste le grand favori pour remporter le prix du meilleur joueur de la FIFA. Personne, cependant, n’ajoutera un Ballon d’Or à sa collection, Football ayant choisi de ne pas récompenser la crème de la crème en raison d'une saison tronquée par le coronavirus.

Lewandowski reste déçu par cette décision, tous les autres grands prix ayant été décernés en 2020. La star du Bayern Munich a déclaré au Daily Mail : "Quelqu'un a dû décider que cette année il n'y aurait pas de Ballon d'Or. Peut-être qu'ils ont décidé trop tôt parce que tous les autres trophées ont été remis. Tant de joueurs, d'entraîneurs, de journalistes savent que, pour moi, ce fut la meilleure saison. Nous avons fait ce que nous avons fait et c'était spectaculaire".

Plus d'équipes

"Nous avons encore faim"

L'article continue ci-dessous

"Je suis content que tout le monde l'ait vu. Ces récompenses sont quelque chose de bien, d'incroyable. Mais je sais aussi que chaque trophée personnel est pour l'équipe. L'équipe sans l'attaquant a du mal à travailler mais l'attaquant sans l'équipe ne fonctionne pas non plus", a ajouté le Polonais. Pour l'instant, l'objectif de Lewandowski est de rechercher plus de trophées collectifs au Bayern, l'équipe de Hansi Flick étant déterminée à défendre ses couronnes en , DFB-Pokal et .

Alors que les géants allemands sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale en C1, Lewandowski a déclaré : "Nous avons remporté ce trophée, mais il est clair qu'une fois ne suffit pas. Nous avons encore faim. Nous voulons goûter ce sentiment avec les supporters, dans un stade plein. Peut-être qu'après cette saison, nous aurons une double célébration. Rester compétitif en 2020-2021 ne sera pas facile, cependant, avec une courte pause estivale, le manque de supporters sur les terrains et un calendrier exténuant rendant la vie difficile pour tous".

"Après la dernière saison, quand nous avons terminé et ouvert la nouvelle, avec si peu de temps pour nous préparer, c'est très dur - très dur pour le corps. Chaque joueur, chaque équipe. Il sera impossible de comparer cette saison à l'année dernière ou à l'année prochaine. C'est si difficile. Tant de matchs, une période difficile et ensuite le championnat d'Europe tout de suite. Vous devez penser à votre corps et, en mars, comment il sera. Serons-nous prêts lorsque les matchs les plus importants arriveront ? Vous êtes un footballeur professionnel et vous devez vous adapter", a conclu Robert Lewandowski.