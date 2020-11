Alphonso Davies veut s’inscrire sur la durée au Bayern Munich et rêve d’une carrière à la Bale

Révélation du Bayern Munich la saison dernière, le latéral gauche veut progresser en Allemagne et développer son bagage technique comme Bale.

La saison dernière, le a été un véritable rouleau compresseur, en réalisant le quadruplé (coupe, championnat, Ligue des Champions, supercoupe d’ ) comme en 2013. Une telle réussite était encore impensable en octobre 2019 quand le club bavarois a limogé Niko Kovac pour résultat insuffisant.

La nomination d’Hansi Flick a donné un nouveau souffle aux coéquipiers de Benjamin Pavard qui n’ont ensuite fait qu’une bouchée de la et de l’Europe. Dans cette domination, Alphonso Davies y a joué un grand rôle. A seulement 20 ans, le Canadien a été l’une des révélations de la saison dernière. Arrivé en 2018, le latéral a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les champions d’Europe.

"Je veux rester en Allemagne et avec le Bayern le plus longtemps possible", a-t-il avoué à World Soccer Magazine.

"Je suis arrivé en Europe avec tant de rêves et le Bayern m'a déjà aidé à en réaliser beaucoup. Mais je ne fais que commencer, il y en aura beaucoup plus."

Davies : "Bale est un joueur fantastique"

Titulaire indiscutable sur le côté gauche de la défense bavaroise, il a poussé David Alaba à se recentrer et à devenir un vrai défenseur central. Pourtant, avant de rejoindre la Bavière, c’est bien en qualité d’ailier gauche que Davies évoluait même s’il jouait parfois les pompiers de service.

"Passer d'ailier gauche à arrière gauche n'a pas été aussi difficile que vous pourriez l'imaginer parce que j'ai joué à ce poste à plusieurs reprises auparavant pour l'équipe nationale et aussi pour les Whitecaps de Vancouver."

"La est bien sûr un niveau plus élevé, et même si je suis satisfait de mes performances, je veux en savoir plus sur le poste."

Conscient de ses lacunes à cause de sa relative inexpérience au plus haut niveau, Alphonso Davies ne se fixe aucune limite et aimerait bien revenir à ses premiers amours au cours de sa carrière. Désormais fixé comme latéral gauche, il aimerait bien remonter d’un cran, à la manière d’un Gareth Bale qui a explosé comme latéral à avant de rapidement se montrer plus offensif.

"Gareth Bale est un joueur absolument fantastique qui a accompli tant de choses et remporté de nombreux trophées", a ajouté Davies.

"Je ne me compare pas à lui cependant mais si l’entraîneur me demande de jouer à l’arrière gauche, je jouerai à ce poste, et s’il me demande de jouer sur l’aile gauche, je le ferai."