Lewandowski, c'est terminé ! Son futur dévoilé

Malgré une saison brillante en tant que buteur, les spéculations continuent de persister sur l’avenir de Robert Lewandowski à Barcelone.

L’attaquant polonais, qui aura 37 ans en août, a marqué 30 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues, son dernier but étant le but victorieux contre Alaves le week-end dernier.

En raison de son âge, Barcelone a commencé à chercher un successeur possible à Lewandowski, et des transferts pourraient être effectués dès cet été. Cependant, celui qui rejoindra le club devra rivaliser avec le vétéran, car il est presque certain qu’il restera dans l’effectif de Hansi Flick jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Il a déjà été dit que le contrat actuel de Lewandowski expire cet été, mais avec une clause qui déclenche une prolongation automatique d’un an si un certain nombre d’apparitions sont faites pendant la campagne en cours. Ce n’est pas le cas, bien que la clause elle-même soit quelque peu similaire.

Selon Sport, le contrat de Lewandowski avec le FC Barcelone court jusqu’en 2026, ce qui signifie qu’il restera au moins une saison de plus. Cependant, le club avait la possibilité de déclencher unilatéralement une résiliation de contrat pour cet été s’il jouait moins de 55 % des matchs officiels pour les géants catalans au cours de la campagne en cours.

En l’état actuel des choses, Lewandowski a atteint 50,8 %, et seulement trois apparitions supplémentaires lui permettraient de dépasser le seuil des 55 %. Ainsi, Barcelone devrait s’assurer qu’il ne joue pas plus de deux matchs s’il veut avoir la possibilité de raccourcir ce séjour de 12 mois.

Il ne fait aucun doute que Lewandowski a été une très bonne recrue pour Barcelone depuis son arrivée du Bayern Munich à l’été 2022. S’il peut continuer à marquer autant de buts pendant la prochaine saison et demie, il n’y aura aucun problème quant à sa continuité. Cependant, étant donné qu’il continue de reculer en termes de jeu global, on peut s’inquiéter de son maintien en tant que titulaire incontesté.