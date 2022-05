Une partie des supporters de Nice ont entonné mercredi soir lors du match contre l'ASSE un chant odieux à l’encontre du regretté Emiliano Sala. N’ayant pas digéré la défaite contre Nantes en Coupe de France, ils se sont attaqués ils se sont attaqués à la mémoire d’un défunt avec des paroles abjectes. « C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau », pouvait-on entendre en provenance des tribunes de l’Allianz Riviera.

Un dérapage qui a été largement condamné, y compris par les membres du club. Ainsi, Christophe Galtier a poussé un énorme coup de gueule dès la fin de la rencontre, invitant les « pseudo-fans » en question à ne plus revenir en tribunes. « Je n'ai pas de mot. Qu'ils restent chez eux (il répète). On ne peut pas entendre ça dans un stade si c'est pour insulter les morts, si c'est pour jeter des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là », a-t-il lâché sur un ton furieux.

Le club aussi s’est aussi senti humilié, et s’est joint à la démarche de Nantes pour déplorer ce genre de comportement et se désolidariser de ses propres supporters.

Les Ultras de Nice ne regrettent pas leur acte

Après s’être attirés les foudres de tout le monde, on attendait à ce que les Ultras en question fassent amende honorable et présentent leurs excuses pour l’initiative déplorable qu’ils ont eue. Il n’en a rien été. C’est même l’effet contraire qui s’est produit.

A travers un communiqué publié ce jeudi, ils ont laissé entendre qu’ils ne regrettaient pas du tout leur acte. Ils ont même cherché à le justifier. « Si nous comprenons évidemment l'émoi que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture Ultra, mais aussi de notre nissardité, toute réunie dans cette phrase : « M'en bati, sieu Nissart », symbole de notre autodérision et de l'esprit désinvolte (parfois trop certainement) qui est le nôtre ».

L'article continue ci-dessous

Un message pour la famille Sala

Ils se sont ensuite attaqués aux « donneurs de leçons ». Une catégorie dans laquelle ils ont inclus Galtier et le club. « Etes-vous tous parfait ? Qui êtes-vous pour juger et critiquer à la moindre occasion ? Pourquoi relever uniquement ce qui peut choquer la morale et ne pas dénoncer les autres dérives (…) Nous sommes dans une société où une minorité impose sa vérité et nous dit également de quoi l’on peut rire. On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui (…) M. Galtier parle de la tribune comme du reflet d'une société de merde, ce serait bien qu'il regarde autour de lui avant de parler de notre tribune ».

Enfin, les incriminés ont quand même eu la bonne idée de saluer la mémoire de celui dont ils se sont moqués la veille : « Le groupe adresse une nouvelle fois ses plus sincères condoléances à la famille d'Emiliano Sala (la mémoire sélective de certains les empêche de se souvenir que nous lui avons rendu hommage lors de sa disparition et que nous avons fait de même lors de la finale...)». Pas sûr cependant que les proches de Sala leur pardonneront.