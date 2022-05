Nice-ASSE (4-2) : et soudain, les Verts se sont écroulés

Niçois et Stéphanois s'affrontaient ce mercredi avec l'ambition de réaliser un grand coup au classement. Les premiers, dans la course à l'Europe. Les seconds, dans la course au maintien. Un cas de figure qui annonçait du spectacle sur la pelouse d'une Allianz Riviera aux tribunes parsemées. Et cela n'a pas manqué, puisqu'Aiglons et Verts ont livré un gros combat.

Les Verts réalisent le coup parfait...

En première période, ce sont bien les Stéphanois qui se sont montrés les plus tranchants, pensant réaliser le gros coup de cette 36ème journée. Sur un centre fort signé Yvan Maçon, Denis Bouanga, à la limite du hors-jeu, a ouvert le score d'une déviation inspirée (11e). Sonnés, les Niçois ont été incapables de réagir et de se procurer des situations pour faire douter le bloc solide mis en place par Pascal Dupraz. Le scénario rêvé pour les Verts.

En toute fin de première mi-temps, l'espoir a encore pris une dimension supplémentaire, quand Zaydou Youssouf a inscrit un second but sur une merveille de reprise de volée croisée (45e). À la pause, l'OGC Nice était bien mal embarqué et allait donc devoir réagir.

Nice se révolte, l'ASSE plonge

Pour cela, on pouvait compter sur le discours d'un Christophe Galtier habitué à donner de la voix pour provoquer ses hommes. La réaction des Aiglons a ainsi été très significative, bien aidés par un but casquette finalement inscrit par Melvin Bard (52e). Touchés, les Stéphanois ont, comme souvent, coulé. Sur un coup-franc surpuissant d'Andy Delort (60e), Paul Bernardoni, très loin d'être gage de sécurité ce mercredi soir, s'est encore incliné...

Deux minutes plus tard, Andy Delort, encore lui, s'est offert un doublé salvateur (62e). En fin de rencontre, Sainté a touché le fond sur un quatrième but des locaux, l'oeuvre magnifique d'Hichem Boudaoui, lequel a lobé Paul Bernardoni dans une position excentrée (80e). Nice se relance dans la course au podium, l'AS Saint-Etienne ne s'est pas rassurée. Au contraire...