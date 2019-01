Les trois mois ratés de Thierry Henry à Monaco

Thierry Henry se dirige vers la sortie à Monaco. Ce n'est qu'une demi-surprise au vu des résultats qu'il a enregistrés depuis son arrivée.

Les jours de Thierry Henry à l'AS Monaco sont comptés. Jeudi soir, le club de la Principauté a annoncé la mise à l'écart temporaire de son technicien et une "décision définitive" le concernant à venir dans les prochains jours. Selon toute vraisemblance, l'opération de licenciement est lancée. Une décision radicale, peut-être inattendue mais qui répond à une certaine logique. Celles des résultats. L'ancien international français n'a fait qu'accumuler les accrocs depuis qu'il s'est installé sur le banc de Louis II.

Thierry Henry a pris les commandes de l'ASM le 13 octobre dernier, en remplacement de Leonardo Jardim. Venu pour relancer les vice-champions de France, il n'a, au final, qu'aggraver un peu plus la situation sportive de l'équipe. Celle-ci pointait à la 18e au classement du championnat le jour de sa nomination. Aujourd'hui, elle est un rang au-dessous (19e), et avec trois points de retard sur le premier non reléguable.

Aucune victoire à Louis II en championnat

En championnat, Henry a dirigé 12 matches. Sur ces rencontres, il n'y en a eues que deux remportées (4 sur 20, toutes compétitions confondues). Contre Caen (1-0, 14e journée) et face à Amiens (16e journée). Le reste du bilan est désastreux avec 3 nuls et 7 défaites enregistrés. Par ailleurs, et il s'agit peut-être de la donnée la plus alarmante, il n'a toujours pas mené les siens à la victoire à domicile. L'unique succès récolté "at home" l'a été en Coupe de la Ligue face à Lorient (1-0). A Louis II, son ASM a aussi la triste particularité d'avoir céder trois fois par quatre buts d'écart (contre le PSG, contre Bruges et contre Strasbourg, toutes compétitions confondues).

Le seul domaine où Henry fait mieux que son prédécesseur c'est la moyenne de points enregistrée en 2018/19 (0.75/match, contre 0.66 pour le Portugais). Mais, doit-il vraiment s'en féliciter, sachant notamment que Jardim n'a dirigé que neuf matches et que son bilan global en Principauté est infiniment plus reluisant que celui de l'ancien Gunner ?

D'autres chiffres illustrent l'échec de Henry du côté de Monaco. Avec lui, l'équipe princière n'a jamais inscrit plus d'un but par match. En outre, il n'y a eu que deux fois en championnat où elle a réussi à garder sa cage inviolée. C'était lors de ses deux uniques victoires.

Une place en demie de la Coupe de la Ligue, son seul accomplissement

Enfin, et même s'il ne s'agissait pas des objectifs prioritaires du club, Henry a vécu des éliminations prématurées en Coupe d'Europe (Monaco a fini 4e de son groupe de C1) et aussi en Coupe de France (sortie en 16es de finale). La seule performance louable à mettre à son crédit c'est d'avoir emmené la formation princière jusqu'en demi-finales de la Coupe de la Ligue. L'ASM disputera mardi prochain à Guingamp une place au Stade de France.

Devant des chiffres aussi accablants, le licenciement de Henry, trois mois seulement après son arrivée et à deux ans et demi de l'expiration de son bail, semble compréhensible, voire justifiée. Si son départ est acté, il deviendra le premier entraineur de l'histoire du club à avoir été débarqué en plein milieu d'une saison, en n'ayant même pas commencé l'exercice en question. Même si c'est probablement le dernier de ses soucis actuellement, ça fera tache dans son CV personnel et ce n'est certainement pas le début dont il rêvait pour sa nouvelle carrière de coach.