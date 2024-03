Les Saoudiens trompent l'OM avec un autre club français

Monaco a récemment été mise en vente par ses propriétaires russes qui détiennent encore 65% du club de football

Un prince d'Arabie Saoudite, qui avait déjà manifesté son intérêt pour une acquisition potentielle de l'Olympique de Marseille il y a quelques mois, a maintenant changé son fusil d'épaule pour s'intéresser aux Rouges et Blancs. "Le club est en vente depuis quelques semaines et des bruits émergent de sources fiables au nom de la famille du prince saoudien et du club. A l'heure actuelle, il y a des réunions entre les deux parties, le prince Albert étant également impliqué dans les discussions", a déclaré Jérôme Rothen sur RMC.

"Le club de Monaco est un club spécial dans la mesure où 35 % appartiennent à la famille royale de Monaco, qui aura donc son mot à dire dans une éventuelle vente. Mais si l'offre saoudienne se concrétise, ils seraient prêts à investir un montant considérable et le prochain pont à franchir est que toutes les parties intéressées parviennent à un accord. Des conversations sont en cours et, à mon avis, s'ils veulent investir, cela ne prendra pas trois ans", a ajouté l'ancien joueur asémiste.

En ce qui concerne l'intérêt pour l'Olympique de Marseille, Rothen a affirmé qu'il y avait bel et bien un intérêt pour l'OM, mais qu'il n'y avait pas eu de suivi. "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'offre à l'avenir, mais pour l'instant, ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM. Mais il y a encore beaucoup de détails à régler et la banque d'investissement (en charge de la vente de l'AS Monaco) a trois offres sur la table, mais la balle est dans le camp des propriétaires russes pour l'instant."