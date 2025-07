Les révélations hilarantes de Pogba sur Deschamps

Paul Pogba révèle une conversation hilarante entre lui et le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, après son retour au football avec l'AS Monaco, en Ligue 1.

Pogba fêtera son retour tant attendu au football la saison prochaine après avoir purgé une suspension de 18 mois pour dopage. L'ancien milieu de terrain de la Juventus et de Manchester United s'est confié sur son potentiel retour en équipe de France, plaisantant sur sa conversation avec le sélectionneur Deschamps.

Pogba portera les couleurs de Monaco la saison prochaine et signera un contrat de deux ans avec l'équipe française en tant qu'agent libre. Le joueur de 32 ans a fondu en larmes en écrivant, témoignant de l'importance qu'il avait pour lui de se libérer enfin de l'enfer d'une suspension pour dopage. Pogba travaille sans relâche pour retrouver la forme et a également avoué rêver de faire partie de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Lors de sa présentation à Monaco jeudi, Pogba a déclaré : « Oui, bien sûr. J'ai eu [Deschamps] au téléphone et il m'a dit : "C'est bon, tu as signé pour Monaco, tu peux revenir quand tu veux." Non, je plaisante. Bien sûr, c'est le souhait de tout footballeur français de jouer en équipe de France.

Mais il y a des étapes. Aujourd'hui, j'en suis à la première. Il s'agit de revenir et de bien performer. Il y a des places à gagner, il faut les mériter, car il y a un très grand effectif et une grande équipe. Et c'est aussi à moi de bien performer et de gagner ma place. » Tout à fait ! Comme je l'ai dit, il y a des étapes. La première étape, c'est de revenir sur le terrain, de jouer pour mon équipe, d'abord, parce qu'on ne peut pas intégrer l'équipe de France sans jouer et être performant en club. C'est la première étape. Et après, on verra.

Il est aussi possible que le sélectionneur ne me prenne pas, même si je marque 30 buts cette saison. L'important, c'est moi avant tout : jouer, être performant et prendre du plaisir. Et puis l'équipe de France, ce serait bien sûr un rêve et un bonus pour moi.