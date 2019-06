Les réactions après Turquie - France (2-0)

La France est tombée samedi contre la Turquie. Après le match, les Bleus et leur sélectionneur ont reconnu que c'était une sortie manquée.

Les champions du monde ont essuyé samedi leur premier revers en éliminatoires de l'Euro. On leur promettait l'enfer à Konya et ils l'ont vécu. Face à une , bien plus motivée et incisive, les Tricolores ont cédé logiquement 2-0. Et le tarif aurait pu être plus conséquent sans les nombreux sauvetages d'Hugo Lloris. Après cette déroute, ils ont été très peu à venir livrer leurs sentiments. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas fui leurs responsabiltiés, admettant que la copie proposée était indigne de leur part.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'Equipe de sur TF1) : "Quand il y a une prestation collective comme ca, il n'y a rien à retenir de positif. On n'a pas fait le match qu'il fallait face à une équipe qui a joué comme elle aime le faire, et nous on n'y était pas. A partir du moment où il n'y a pas d'intentions même lorsqu'on est champions du monde, c'est ce que ça donne. On prend une belle giffle ce soir et il faudra l'analayser. Il n'y a rien à dire d'autre. Bravo a la Turquie, et à nous de retourner à nos basiques".

