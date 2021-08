Les raisons du divorce entre Messi et le Barça

Le club fait valoir que ses problèmes économiques et la réglementation de la Liga concernant la limite de salaire empêchant l'enregistrement de Messi.

Ce jeudi 5 août 2021 va rester dans les annales du football mondial. Il marquera à jamais le jour où le FC Barcelone et Lionel Messi se sont séparés après plus de vingt ans de vie commune. Le Barça a annoncé ce jeudi que Lionel Messi ne serait plus lié au club barcelonais. Enfin, et après avoir trouvé un accord pour le renouvellement du capitaine du Barça, le club catalan a officialisé le départ du '10' en raison des graves problèmes économiques dans lesquels l'entité est plongée, qui limitent comme jamais auparavant la possibilité d'inscrire Messi en Liga.

Selon le communiqué officiel, "bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole)". Que signifie « obstacles économiques et structurels » ? Simplement, le club n'a pas pu augmenter suffisamment le plafond salarial pour pouvoir inscrire le capitaine.

Le FC Barcelone a perdu plus de 30% de ses revenus pendant la pandémie et cette situation, ajoutée aux salaires stratosphériques de l'équipe première, a fait dépasser le plafond salarial de l'équipe et cela limite donc la possibilité pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs. Le club n'a pas été en mesure de vendre suffisamment de footballeurs pour générer des revenus ou clôturer la négociation salariale avec les capitaines Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gerard Piqué et Jordi Alba.

Un plafond salarial embêtant pour le FC Barcelone

La masse salariale de Barcelone monte en flèche. Et il faut la réduire de toute urgence. Mais la clé pour inscrire Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson et Messi lui-même est la limite de salaire fixée par la Liga, que le Barça dépasse de loin. D'où vient cette limite et comment est-elle calculée ? Les critères de la Liga sont basés sur la différence entre les revenus et les dépenses du club qui n'ont pas à voir avec l'équipe sportive.

Ce chiffre résultant est ce qui compose la limite du plafond salarial, qui comprend les salaires de l'équipe première et de la deuxième équipe, du staff technique et les amortissements annuels des signatures. Qu'est-ce que cela signifie pour les amortissements ? Dans les clubs de football, le prix d'un transfert n'est pas calculé dans son intégralité au moment de la dépense, mais est réparti entre les années du contrat. Si un joueur coûte 50 millions et signe un contrat de cinq ans, l'amortissement représente une dépense de 10 millions d'euros par saison.

Par conséquent, le FC Barcelone continue d'amortir aujourd'hui les signatures de Pjanic, Coutinho, Braithwaite, Griezmann, Dembélé, De Jong et plusieurs autres joueurs. Tous ces amortissements augmentent le plafond salarial et compliquent les changements au sein de l'effectif en ne pouvant plus faire de nouveaux recrutements, ni même de prolonger Lionel Messi. Une mauvaise gestion datant de plusieurs années a donc conduit a cette triste fin d'histoire d'amour entre le Barça et Lionel Messi.