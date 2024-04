Les propos étonnants de Guardiola sur Haaland et le Ballon d'Or

Pep Guardiola a défendu Erling Haaland contre les récentes critiques, tout en reconnaissant que l'attaquant pouvait encore s'améliorer.

L'attaquant de Manchester City a atteint des niveaux de buts incroyables en Premier League la saison dernière, mais n'a pas réussi à faire de même cette année. La baisse de ses performances a donné lieu à de nombreuses critiques concernant son implication dans le jeu en dehors du simple fait de mettre le ballon au fond des filets. Jamie Carragher, légende de Liverpool, a notamment remis en question l'objectif de Haaland de remporter des titres avec l'équipe au détriment de son désir de gagner des récompenses individuelles.

Guardiola a défendu Haaland contre les critiques de Carragher en déclarant : "L'objectif n'est pas de gagner le Ballon d'Or. L'objectif est de gagner la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup. Et il l'a fait. Sans lui, ce ne serait pas possible. Ce que nous avons gagné en 2023, cinq titres, sans lui, c'est impossible. Il n'y a aucune chance. C'est un joueur clé pour nous. Il va s'améliorer grâce à son envie, son âge, plus de matchs, plus d'expérience... C'est son avenir".

Des chiffres très corrects

Malgré toutes les critiques dont Haaland fait l'objet, le joueur de 23 ans a inscrit 30 buts et délivré six passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues en 2023-24, ce qui représente une baisse par rapport aux statistiques de la saison dernière, mais n'enlève rien à sa classe mondiale.

Si le Norvégien n'a pas impressionné lors du match nul 3-3 contre le Real Madrid à l'aller de leur quart de finale, il est possible qu'il soit laissé au repos le week-end prochain contre Luton Town, alors que City se prépare pour le match retour du 17 avril.