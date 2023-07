Les principaux chantiers qui attendent Marcelino à l’OM

Nommé à la place d’Igor Tudor, l’entraineur espagnol Marcelino doit très vite se mettre au travail à Marseille. Car il a du pain sur la planche.

Cela fait une dizaine de jours que Marcelino a été nommé comme nouvel entraineur de l’OM, en lieu et place d’Igor Tudor. Mais, il n’y a point de trace de lui encore dans la cité phocéenne. Ce n’est que ce lundi 3 juillet, jour de la reprise de l’entrainement, que le technicien ibérique va se pointer à la Commanderie avec son staff.

Dire que Marcelino n’aura pas de temps à perdre est un doux euphémisme. Même si on peut imaginer qu’il a commencé à exercer son rôle bien avant son intronisation officielle, il est certain que le timing de son arrivée n’est pas idéal. L’ancien coach de Bilbao doit donc vite se retrousser les manches et attaquer les tâches qui lui incombent. Et il y en a quelques-unes d’assez urgentes.

Obtenir des renforts

Parmi les missions qui attendent Marcelino, et même si ce n’est ce qu’il contrôle personnellement, c’est d’obtenir les recrues. A l’exception de Geoffrey Kondogbia, il n’y a encore eu aucun nouveau visage à l’OM. La direction, incarnée par Pablo Longoria et Javier Ribalta, a probablement préféré attendre avant d’opérer de ce côté-là, histoire d’être sûre que les renforts correspondent aux demandes de l’entraineur. Maintenant que ce dernier est en place, le board a tout le loisir de recruter et aller chercher les joueurs susceptibles d’apporter un peu plus à l’équipe. Nul doute que le successeur de Tudor va cocher plusieurs noms et en particulier des latéraux, vu que ce secteur se retrouve aujourd’hui sérieusement démuni avec les départs de Sead Kolasinac et Nuno Tavares. Il n’y a pas de garantie sur le fait qu’il soit totalement satisfait, mais au moins il aura fourni ses préférences.

Définir le groupe avec lequel il veut travailler

Ce point-là est forcément en corrélation avec le premier. Marcelino doit dès maintenant désigner les éléments sur lesquels il compte et ceux dont il souhaite se débarrasser. Selon des bruits qui ont circulé, le coach ibérique a déjà soumis sa liste d’indésirables. Une fois qu’il aura dégraissé l’effectif et obtenu aussi les renforts espérés, il devra procéder à un écrémage pour disposer d’un groupe réduit (ou pas) sur lequel il compte s’appuyer. Les matches amicaux à venir ainsi que les premières sorties officielles de l’exercice vont certainement l’aider à se faire une idée plus précise du noyau qu’il veut avoir sous sa main.

Getty

Marcelino doit imposer ses idées et sa philosophie

Ces dernières années, et vu les nombreux entraineurs qui se sont succédé à sa tête, Marseille a souvent dû changer de style de jeu, de tactique et de manière d’évoluer. Avec Marcelino, on ne dérogera pas à la règle. L’expérimenté entraineur espagnol est connu pour avoir des idées bien à lui, notamment au niveau tactique. Selon le témoignage de ceux qui ont évolué sous ses ordres, c’est un adepte du 4-4-2 et il est très rare qu’il change son fusil d’épaule. Cela tranchera avec le 3-4-3 de Tudor. Charge à lui de faire comprendre à ses hommes tout ce qu’ils doivent changer dans leur façon de jouer. La bonne nouvelle pour ces derniers c’est qu’il n’y aura plus de marquage tout terrain qui leur pompait tant d’énergie sous la houlette de Tudor. La mauvaise, c’est qu’ils auront quand même à courir et à fournier beaucoup d’efforts. Les équipes de Marcelino sont aussi réputées pour être entreprenantes, qui dictent leur loi sur l’adversaire et se projettent vite vers l’avant à la récupération du ballon. Pas de répit pour les braves, donc.

Apprendre les particularités du football français

De la même manière que les joueurs marseillais doivent se familiariser avec les préceptes de Marcelino, le coach espagnol est aussi tenu, lui-même, à comprendre les singularités du football français. Ça sera sa toute première expérience dans un championnat étranger, ce qui n’est jamais une partie de plaisir. Il lui ne sera donc pas facile de transposer sa méthode, d’autant plus qu’il ne parle pas la langue. La Ligue 1 lui est également méconnue et il convient d’emmagasiner le maximum d’informations dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu ensuite. A lui d’essayer de s’adapter au plus vite et faire en sorte que le changement de pays ne soit plus un problème. « Il ne sera pas dépaysé », a promis Raynald Denoueix à son sujet dans un entretien récent à La Provence. Les supporters olympiens ne demandent qu’à le croire.

Préparer le tour préliminaire de la C1

Pour Marseille, l’obsession à court terme c’est de passer avec succès les deux tours préliminaires de la Ligue des Champions et atteindre ainsi la phase de poules pour la deuxième année consécutive. Sachant les adversaires dont elle pourrait hériter et aussi l’historique des clubs français en barrages, l’équipe olympienne a de quoi redouter cette échéance. Pour se donner les meilleures chances de réussir ce pari, elle doit absolument être prête au moment où la compétition reprendra. Une nécessité que mesure parfaitement Marcelino. Il sait qu’il joue déjà beaucoup durant le mois d’aout et son président avec. Il se peut qu’il n’ait pas le temps de construire d’ici là, mais personne ne lui en tiendra rigueur si jamais il remplit cet objectif important. De la participation à la C1 dépend tout le reste de la saison marseillaise et c’est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour passer avec succès les deux tours de qualification.