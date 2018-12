Les premiers mots de Solskjaer à la tête de Manchester United : "Tout le monde aura sa chance"

Le coach norvégien a donné sa première interview en tant que coach intérimaire de Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer vient de remplacer José Mourinho a la tête de Manchester United. Le coach norvégien a donné sa première interview au site officiel des Red Devils. Un entretien dans lequel il promet aux joueurs mancuniens que tout le monde aura des opportunités de briller.

"Il faut bien commencer quelque part. J'ai vu les derniers matches. Il faut juger en fonction des mérites. On verra l'équipe. Nous choisirons une équipe et nous avancerons. Mais tout le monde aura sa chance", a indiqué Solskjaer, qui a également évoqué son retour à Old Trafford avec beaucoup d'émotion :

"Il faut être honnête, cela va être très, très spécial. Je suis bon pour contrôler mes émotions en général. Donc je ne serai pas ému", a-t-il dit, lui qui affirme qu'il a apprécié de revoir certains visages familiers : "C'est un vrai retour à la maison. J'ai six mois et je vais profiter du voyage. Je vais juste être moi-même, car je sais que le club est en train de chercher un nouveau manager", a encore indiqué le technicien norvégien, lucide sur sa condition d'intérimaire.