Les notes du PSG face à Rennes : Mbappé sauveur d'un Paris sans saveur

Keylor Navas 6/10

Si Rennes s’est procuré quelques situations, sa première période fut très tranquille. Vigilant sur une reprise de Bourigeaud (7e), il regarde passer une tête d’Aguerd au ras de son poteau droit (14e). Tranquille en seconde période, il intervient seulement pour détourner un centre de Bourigeaud et capter le ballon sur la dernière incursion rennaise.

Achraf Hakimi 5/10

En l’absence de Di Maria, le Marocain est un autre joueur. Face à Rennes, il a été servi par Draxler, a pu combiner avec Simons. Bref, il a participé au jeu en plus d’effectuer quelques retours précieux (9e et 11e) et de se montrer appliqué défensivement. Moins en vue en seconde période. Et remplacé par Kehrer (83e).

Marquinhos 6/10

Hormis, un ballon mal négocié en tout début de rencontre (4e), sa lecture du jeu est encore une fois à souligner : il détourne la frappe de Majer (13e) ou couvre bien devant Terrier (19e). Une bonne répétition face à une attaque mobile.

Presnel Kimpembe 6/10

Encore une fois depuis le début de l’année civile, un match très propre au cross duquel il a rarement été pris à défaut. Tranquille face à la pression adverse.

Juan Bernat 4/10

Pour son premier match de l’année, l’Espagnol s’est montré disponible offensivement, notamment sur son premier débordement ou en lançant Mbappé sur sa prime. Souvent en surnombre, les Rennais se sont procurés quelques situations chaudes sur son côté. Remplacé par Nuno Mendes (83e).

Julian Draxler 4/10

A l’exception d’un décalage vers Hakimi (24e) et d’un service pour Mbappé (63e), sa justesse technique n’aura jamais servi à faire avancer le jeu mais surtout à conserver le ballon. C’est trop peu pour un joueur de ce calibre. Encore une fois. Remplacé par Di Maria (66e).

Leandro Paredes 5/10

Moins en réussite que face à Lille dans la récupération du ballon, l’Argentin a été intéressant dans ses sorties de balle, notamment lorsque les Rennais étaient au pressing. Remplacé par Icardi (83e).

Marco Verratti 5/10

L’Italien a beaucoup couru mais souvent dans le vide. Comme Messi, il a énormément de ballons mais n’a jamais su peser sur le jeu des Parisiens, hormis en étant à l’origine des deux occasions de son équipe en première période (35e et 40e). Il reçoit un jaune en annihilant un contre adverse (89e).

Xavi Simons 5/10

Pour sa première titularisation en L1, il ne s’est pas démonté. S’il a parfois été brouillon, ses prises d’initiative sur quelques percées sont à souligner mais aussi son application dans le travail défensif comme sur ce tacle autoritaire sur Majer (30e). Toutefois, il négocie mal quelques situations dans la surface rennaise, notamment un second ballon sur l’occasion de Mbappé (40e), et lâche le marquage d’Aguerd sur corner (14e). Remplacé par Wijnaldum (66e).

Lionel Messi 5/10

L’Argentin semble avoir trouvé sa position préférentielle : quasiment en meneur de jeu ce qui l’éloigne souvent du but adverse. Il a touché beaucoup de ballons et en a perdu peu mais son influence dans les 25 derniers mètres a été limitée en première période. Moins en vue en seconde période et plus brouillon, il sert tout de même Mbappé sur le but parisien (90e+3).

Kylian Mbappé 7/10

Intéressant dans le premier pressing, l’international français a souvent cherché le duel avec un succès mitigé. Mais comme souvent cette saison, il est la principale arme offensive parisienne et l’a prouvé sur une première frappe enveloppée (35e) puis une seconde sur le poteau (40e). Il ne cadre pas à l’entrée des mètres (63e) et voit son but refusé pour une position de hors-jeu peu évidente (64e). Encore une fois, le Bondynois finit par sauver son équipe dans les arrêts de jeu (1-0, 90e+3).