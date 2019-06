Les News des Bleues | Blessures, suspensions et compo face aux États-Unis - tout ce qu'il faut savoir

Les Bleues défient ce vendredi au Parc des Princes (21h) les triples championnes du monde américaines pour une place dans le dernier carré.

L'Équipe de féminine va jouer ce vendredi soir au Parc des Princes (21h) son second match de la phase à élimination directe, après un 8e de finale contre le (2-1, a.p.). Après un parcours parfait en poule d'un point de vue comptable (neuf points pris sur neuf possibles) et une qualification arrachée au forceps contre la Seleçao de Marta, les joueuses de Corinne Diacre défient la meilleure équipe du monde pour faire basculer leur aventure dans une autre dimension.

Le groupe

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour cette rencontre. Malgré la canicule cette semaine en France, et notamment en région parisienne, ses joueuses sont plus que jamais prêtes pour ce rendez-vous.

Gardiennes : Sarah Bouhaddi ( ), Solène Durand ( ) et Pauline Peyraud-Magnin ( , ANG)



Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui ( ), Griedge Mbock (Lyon), Ève Perisset (PSG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) et Aïssatou Tounkara ( , ESP)



Milieux : Charlotte Bilbault ( ), Elise Bussaglia ( ), Maëva Clemaront (FC Fleury), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Lyon) et Gaëtane Thiney (Paris FC)



Attaquantes : Viviane Asseyi ( ), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Montpellier) et Emelyne Laurent (Guingamp)

Les absentes

Pour ce match face aux États-Unis, toutes les Bleues sont aptes et prétendent à une place dans le XI de départ même si la tentation d'aligner le même XI que face à la Norvège (deuxième match de groupe) domine dans l'esprit de la sélectionneure.

La composition probable

Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry (c) - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin.

L'adversaire du soir

Que dire ou raconter sur cette équipe américaine, tenante du titre et première nation au classement FIFA des sélections féminines ? Alex Morgan et ses coéquipières ont épaté les observateurs en infligeant une correction historique à la lors de son premier match dans cette compétition (13-0). Depuis, comme les Bleues, les États-Unis ont remporté tous leurs matches mais ont connu des difficultés face à l' en 8e de finale (2-1). Un motif d'espoir pour les Bleues ? Corinne Diacre l'espère bien. "Vous savez, les Américaines ça fait plus de six mois qu’on les observe, depuis le tirage au sort comme les autres nations; l’Espagne a très bien joué mais ce n’est pas un hasard, quand on voit le nombre d’équipes européennes encore qualifiées. On a relevé des choses, pas seulement sur ce match."

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le vendredi 28 juin (21h) au Parc des Princes, à Paris. TF1 et Canal + diffusent le match en direct, qui peut également être vu en streaming sur leurs sites internet : MyTF1 et MyCanal.