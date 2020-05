Les matches amicaux autorisés en juillet

La LFP vient de faire savoir que les clubs professionnels pourront organiser des rencontres amicales dès le mois de juillet.

La Ligue Professionnelle de football vient d’annoncer une nouvelle pour le moins surprenante. Afin de se préparer pour la saison 2020/2021, les clubs de L1 et de L2 pourront s’affronter en amical dès le mois de juillet.

Une réunion de l’instance a eu lieu ce vendredi, et il a été indiqué à son terme "que la saison 2020-2021 pourra redémarrer comme convenu en août prochain avec des matchs amicaux de préparation en juillet". Le but de cette initiative est d’aider les équipes à préparer le nouvel exercice, mais aussi permettre au PSG et à l’OL de monter en puissance avant leurs matches respectifs de Ligue des Champions.

L’OL et les clubs relégués ont de quoi enrager

Cette décision est étonnante dans la mesure où le gouvernement avait interdit la tenue de manifestations sportives de grande ampleur jusqu’au mois de septembre, ou dans le meilleur des cas jusqu’à aout. Et c’est ce décret précisément qui avait conduit la LFP a arrêté prématurément le championnat.

L'article continue ci-dessous

Avec l’annonce du jour, le sentiment d’injustice va encore s’accroitre chez des clubs tels que l’OL, Amiens et , qui avaient fermement contesté le verdict final et poussé de toutes les forces pour que la décision qui les dessert soit annulée.

Plus d'équipes

Des supporters dans les stades dès la reprise ?

Par ailleurs, la LFP a aussi indiqué que la possibilité de redémarrer avec la présence des supporters dans les enceintes est tout à fait envisageable : « La LFP se concentre désormais à une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou une partie du public dans les conditions sanitaires qui seront définies avec les autorités publiques ».