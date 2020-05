OL, Aulas inquiet pour le mercato : "Il y aura un problème dans les comptes des clubs français"

Le président de l'OL est très inquiet de la capacité des clubs français à investir sur le prochain mercato et a une nouvelle fois demandé la reprise.

Les clubs français vont devoir se serrer la ceinture cet été. Les clubs de et de n'ont pas touché l'ensemble des sommes prévues puisque le championnat n'est pas allé à son terme. Un vrai manque à gagner qui aura forcément un impact sur l'été des clubs tricolores. Dans une interview accordée au micro de Info, Jean-Michel Aulas s'est dit inquiet avant le mercato estival, d'autant plus que les clubs français ne seront pas en position de force après la fin de saison tronquée et l'arrêt de la avant son terme.

"Non, il sera en mode pause pour une raison évidente. Nous aurons, sur la France, probablement arrêté le championnat, les joueurs ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l'étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard. Au 30 juin, il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français. Probablement un manque à gagner de quelques centaines de millions d'euros", a indiqué Jean-Michel Aulas.

Aulas ne baisse pas les bras

"Et à ça, il faudra ajouter sur un plan comptable, les provisions à prendre sur les transferts qui ont été initialisés et qui ont été effectués il y a quelques années et pour lesquels les règlements risquent de ne pas intervenir parce qu'il y aura, je vous l'ai dit, tant sur le plan français que sur le plan européen, beaucoup de clubs qui seront en difficulté. C'est un manque à gagner considérable qui va effectivement déséquilibrer le football français. C'est l'un des reproches les plus véhéments que l'on peut porter par rapport à cet arrêt du championnat français", a ajouté le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois demandé au gouvernement de revenir sur sa décision de ne pas reprendre le championnat. "Quand on a fait une erreur, il y a deux manières de réagir. La première c’est de régulariser et de prendre une décision contraire. L’autre solution c’est de s’enferrer, et là on s’enferre, on ne parle plus du trois août, la date pivot qui est utilisée par la ministre des sports pour dire qu’on arrête (...) Reste la voie des recours", a avoué le président de l'Olympique Lyonnais qui a porté le cas devant le conseil d'Etat, qui statuera début juin.

Enfin, Jean-Michel Aulas est revenu sur son conflit avec Jacques-Henri Eyraud et son activité sur Twitter : "L'utilisation du tweet n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle peut l'être de manière efficace et pérenne. J'ai été diffamé. Jacques-Henri Eyraud est un dirigeant... Je sais qu'un certain nombre d'autres dirigeants comme Bertrand Desplat ont dit que Jacques-Henri Eyraud était un jeune dirigeant qui pouvait s'améliorer. On donne une image tout à fait bonne quand on peut s'exprimer comme je le fais ce matin de manière saine et posée".