Le Tribunal de Paris déboute Amiens, Toulouse et l’OL

Le Tribunal de Paris vient de rendre son verdict concernant les recours déposés par Amiens, Toulouse et l’OL. Les trois clubs ont été déboutés.

Mécontents de l’issue du championnat et de son arrêt définitif après 28 journées, les clubs de , d’Amiens et de l’Olympique Lyonnais ont déposé des recours auprès du Tribunal Administratif de Paris afin d’annuler la décision de la LFP. Le verdict a été rendu ce vendredi et il leur est défavorable. Tous les trois ont été déboutés. La justice s’est dite « incompétente » pour statuer sur ce cas.

Immédiatement après que la nouvelle a été annoncée, la Ligue a réagi et a fait part de sa satisfaction. Dans un communiqué publié sur son site, elle a fait savoir : « que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a logiquement retenu, par trois ordonnances rendues ce vendredi après-midi, que les décisions de portée générale prises par le Conseil d'administration de la Ligue le 30 avril dernier ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d'État, qui est compétent pour connaître des actes de nature réglementaire pris par les autorités à compétence nationale telles que la LFP. »

L'article continue ci-dessous

Il reste donc l’alternative du Conseil d’Etat pour les déçus et ils comptent bien la saisir. C’est leur dernier espoir pour voir leurs protestations prises en compte, et le verdict final du championnat invalidé.

Plus d'équipes

Pour rappel, l’OL se sent lésé car il a manqué la qualification en Coupe d’Europe en tant que 7e du classement. Amiens et Toulouse contestent leur relégation, la jugeant injuste car la compétition n’a pas pu aller à son terme.