Les joueurs de Leeds demandent pardon à leurs supporters

Dans un communiqué publié sur le site du club ce lundi, les joueurs de Leeds demandent pardon à leur supporters pour un épisode survenu ce week-end.

Ce lundi, les joueurs de Leeds ont publié une lettre ouverte sur le site officiel du club pour s'excuser auprès des supporters du club après un incident survenu ce week-end autour de la défaite 4-1 à Bournemouth. Outre la cuisante dégelée à l'extérieur qui maintient le club aux portes de la relégation, c'est un événement extra-sportif qui a poussé les Peacocks sous le feu des critiques. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit en effet les joueurs passer devant plusieurs supporters sans les saluer ni même les regarder. Un bad buzz qui a poussé le club à réagir et s'excuser publiquement.

Des excuses publiques et officielles

En début de communiqué, et alors qu'ils n'ont pas été directement pointé pour ces faits qui n'étaient pas à la base du bad buzz, les joueurs ont tenu à adresser leurs excuses vis-à-vis de leurs performances sur le terrain et de la défaite sévère concédée chez un concurrent direct : « Tout d'abord, la performance n'était pas assez bonne. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses et la seule façon de réagir est sur le terrain. Les fans de Leeds parcourent le pays en grand nombre et méritent plus que cela. »

Le groupe s'est ensuite exprimé sur son attitude visible d'évitement face aux supporters : « Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes désolés que le jeune dans la vidéo portant le kit Leeds n'ait pas reçu plus d'amour de la part de l'équipe. Un jour de match, nous accordons un temps spécifique pour les photos et autographes mais nous devons aussi veiller à partir à l'heure pour les matchs et ne pas perdre de temps lors de ce processus. Cependant, il n'y a aucune excuse pour ne pas reconnaître les fans. » Avant d'ajouter : « Si les parents du fan portant le kit Leeds pouvaient se manifester, nous en serions reconnaissants. »