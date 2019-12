Les discussions d'une prolongation entre Abraham et Chelsea au point mort

L'attaquant des Blues est l'homme du moment pour son club, mais sa forme du moment n'est pas récompensée par une augmentation salariale.

Les pourparlers pour une prolongation de contrat de Tammy Abraham avec sont au point mort car ses représentants ont demandé à ce que les Blues lui offrent le même contrat que Callum Hudson-Odoi, à savoir 180 000 £ par semaine. Comme l'a révélé pour la première fois Goal, l'ailier de 19 ans à Stamford Bridge travaille dans des conditions lucratives, mais ces gains dépendent des performances et d'une série d'objectifs à atteindre afin de rapporter à la maison ce qui est l'un des salaires les plus élevés du football mondial pour un adolescent.

Callum Hudson-Odoi avait moins d'un an sur son contrat lorsque son nouvel accord a finalement été conclu, mais Tammy Abraham se trouve dans une position de négociation plus faible car il a encore deux ans et demi pour trouver un accord avec les Blues. Chelsea cherche à prolonger tous ses talents formés au club depuis que Frank Lampard a promu une foule de diplômés de l'académie dans le groupe de l'équipe première, mais les discussions avec Abraham, âgé de 22 ans, ont traîné pendant plusieurs mois sans aucune solution.

Une vague de prolongation chez les jeunes

Ce sur quoi tous les partis s'accordent cependant, c'est que le n°9 de Chelsea mérite une augmentation de son salaire dans un proche avenir après avoir marqué 14 buts toutes compétitions confondues cette saison. Le dernier exploit de Tammy Abraham a été son but vainqueur à la 87e minute face à en dimanche, permettant aux Blues de repousser les Gunners à onze points, et il est devenu l'attaquant principal incontesté de son club.

La star des Blues a percé cette saison après avoir déjà effectué des périodes de prêt à Bristol City, Swansea et . Chelsea a eu des approches d'autres clubs dans le passé pour vendre Abraham, les Wolves étant les plus récents à avoir poussé à signer le jeune attaquant dans un transfert de 25 millions de livres sterling (33 millions de dollars) en janvier dernier. Chelsea a déjà signé de nouveaux contrats cette saison pour Hudson-Odoi, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Billy Gilmour et Jamie Cumming.

Ils veulent prolonger d'autres talents de l'académie, avec Reece James et Tino Anjorin dans les discussions après avoir fait leurs débuts à Chelsea cette saison. Lampard a lancé un autre diplômé de l'académie, Tariq Lamptey, âgé de 19 ans, contre Arsenal et le manager de Chelsea a admis que les pourparlers avec le jeune arrière latéral se poursuivaient car son contrat devait expirer à l'été 2020. "Nous verrons", a déclaré Lampard à propos d'un nouvel accord avec Lamptey après ses débuts. "Il parle avec le club et j'espère qu'il ressent un peu d'amour aujourd'hui alors que nous l'avons parachuté. Il était en fait en vacances de Noël quand nous l'avons appelé hier. Il s'est entraîné et a ensuite joué."