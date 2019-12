Chelsea - Frank Lampard : "Nous avons tout contrôlé en deuxième période​"

Présent en conférence de presse au sortir du succès de son équipe à l'Emirates Stadium, Frank Lampard savourait la réaction de ses joueurs.

Mené au score par les Gunners sur la pelouse de l'Emirates Stadium, est parvenu à renverser la tendance dans les dix dernières minutes de la rencontre dimanche après-midi (1-2). Plus sérieux en seconde période, les Blues ont décroché un succès mérité grâce à des buts inscrits par Jorginho et Abraham. Rien de mieux pour satisfaire l'entraîneur Frank Lampard, heureux de savoir son équipe capable de livrer ce genre de prestation.

"Nous avons tout contrôlé en deuxième période​"

"C'est un bon signe et un message pour les joueurs qui peuvent voir la différence que ça fait de retourner un tel match, dans ce genre d'ambiance. La lutte, l'envie de continuer à pousser, encore et encore. Nous avons tout contrôlé en deuxième période. Du point de vue de l'adversaire, on marque sur une erreur, et peut-être que c'est ce qu'il faut croire. Mais oui, Jorginho et Abraham ont eu l'énergie d'aller chercher ces buts", a d'abord confié l'Anglais, en conférence de presse.

"La semaine dernière, on a gagné contre en jouant un très bon football du début à la fin. Aujourd'hui, on a gagné en faisant preuve de combativité. Jorginho a été un grand catalyseur du changement quand il est rentré. Nous avons, peut-être, eu de la chance (qu'il ne prenne pas un deuxième carton jaune)", a ensuite reconnu l'ancien milieu de terrain. Grâce à ce succès, Chelsea est 4ème, et reprend 4 points d'avance sur .