Les dirigeants de Manchester City convoquent une réunion de crise avec les joueurs

Ferrán Soriano a organisé une réunion d'urgence avec les joueurs pour évoquer avec eux l'exclusion de la C1 selon The Telegraph.

a mis en place une «cellule de crise» pour gérer les prochaines étapes suite à son exclusion de deux ans de toutes compétitions européennes prononcée vendredi par l'UEFA. L'une des premières mesures prises a été d'organiser une réunion avec les joueurs pour clarifier la position du club.

Beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de l'équipe, au moins à court terme,ont été soulevées. Et, selon le journal The Telegraph, Ferrán Soriano, directeur exécutif de City, a organisé une réunion d'urgence avec les joueurs via le groupe WhatsApp de l'équipe, peu de temps après l'annonce de l'UEFA, pour en parler.

Les joueurs ont été convoqués ensemble samedi vers midi et ont été informés des détails de la situation et de l'avenir de l'équipe, plus précisément de la manière dont cela pourrait les affecter directement.

Les fameuses sanctions, nécessitant une réorganisation des comptes financiers du club, ont été expliquées aux joueurs, sans oublier les effets de la perte de revenus et éventuellement des changements de salaire. Des facteurs qui pourraient directement influer sur l'équipe dès le début de la saison prochaine.