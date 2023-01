Les compos du Clasico Real Madrid - Barça : Des surprises dans les deux onze

Le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d’Espagne. Découvrez les onze de départ.

Le Real Madrid et le FC Barcelone vont se disputer ce dimanche le premier trophée mis en jeu en Espagne cette saison, à savoir la Supercoupe. Une compétition délocalisée en Arabie Saoudite, comme lors des trois éditions précédentes.

Une attaque très brésilienne pour le Real

Les deux équipes se présenteront avec leurs meilleurs éléments pour ce choc, mais il y a quand même quelques surprises à signaler dans les deux onze concoctés par Xavi et Carlo Ancelotti.

Sur quelle chaine suivre Real Madrid - Barcelone ?

Côté madrilène, on notera la présence d’Eder Militao alors qu’il était incertain pour cette empoignade. Il sera associé à Toni Rudiger dans l’axe de la défense. Notons qu’en attaque, "Carletto" a fait confiance à Rodrygo pour accompagner Vinicius Jr et Karim Benzema. Eden Hazard, que l’on annonce plus que jamais sur le départ, reste sur le banc. Et dans l’entrejeu, Kroos et Modric restent immuables. Fédé Valverde est aussi aligné d’entrée.

Xavi garde confiance en Raphinha

Concernant Barcelone, Xavi a fait globalement dans le classique pour le Clasico. Il est tout de même étonnant de le voir faire jouer Raphinha d’entrée. L’ancien de Leeds n’arrive pas du tout à convaincre avec les Blaugrana, et il est aussi pressenti pour changer d’air cet hiver (vers Arsenal ?).

Deux Français sont titulaires, en l’occurrence Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Robert Lewandowski est aussi d’attaque. Gavi et Pedri sont également là, de même que quelques vieux briscards tels que Jordi Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets.

Pour rappel, en demi-finales, le Barça a pris le meilleur sur le Betis tandis que le Real a écarté Valence. Les deux qualifications ont été obtenues dans l’épreuve des tirs au but.

Les onze de départ :

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Barcelona : Ter Stegen, Sergi Roberto, Araujo, Kounde, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Dembele, Raphinha, Lewandowski.