Eden Hazard, sa future destination se précise

Le départ d’Eden Hazard du Real est de plus en plus probable selon les échos qui émanent d’Espagne.

L’ancien international belge Eden Hazard a discuté ce week-end avec l'entraîneur d'Al Nassr, Rudi Garcia. Son avenir pourrait donc bien se situer dans le Golfe.

Garcia et Hazard, comme on se retrouve !

L’attaquant de 32 ans a connu trois ans et demi de galère au Real Madrid. Depuis son arrivée de Chelsea pour un montant record, il n’a jamais su vraiment s’imposer. Ses blessures répétition n’ont pas non plus favorisé son adaptation.

Récemment, le champion de France 2011 avait envisagé pour la première fois un départ pour se relancer. La perspective de signer à Al Nassr et y retrouver Cristiano Ronaldo et son ancien coach Rudi Garcia ne le laisserait pas insensible. Hazard et Garcia ont travaillé ensemble pendant quatre ans chez les Dogues (2008-2012).

Les rumeurs de potentielles retrouvailles entre les deux hommes se sont intensifiées après qu’El Chiringuito ait fait savoir que Garcia ait rencontré son ancien protégé pour discuter d'un éventuel transfert.

C’est lors de la visite du Real à Al Riyadh que Hazard a rencontré le technicien français. Ils ont échangé devant les journalistes avant de s’isoler dans ce qui semblait être le bureau personnel de Garcia.

Al Nass dispose certainement des fonds nécessaires pour faire Hazard dans leur effectif après avoir déjà montré leur richesse lucrative en décernant à Ronaldo un contrat annuel de 200M€.