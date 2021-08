Les clubs de Premier League ne libéreront pas de joueurs vers les pays sur "liste rouge"

La Premier League a annoncé qu'elle ne libérerait pas de joueurs pour les matches internationaux disputés dans les pays figurant sur la "liste rouge".

Selon les règles actuelles du gouvernement britannique, toute personne se rendant dans un pays figurant sur la liste rouge est tenue de rester en quarantaine pendant 10 jours à son retour, en raison de la forte propagation du coronavirus dans ces pays.

La FIFA a refusé d'exempter les joueurs de cette quarantaine, ce qui a amené la Premier League à annoncer qu'elle avait "décidé à contrecœur mais à l'unanimité de ne pas libérer de joueurs" pour la prochaine pause internationale.

"Les clubs de Premier League ont décidé aujourd'hui, à contrecœur mais à l'unanimité, de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux joués dans les pays de la liste rouge le mois prochain", indique un communiqué de la ligue.

"La décision des clubs, qui est fortement soutenue par la Premier League, s'appliquera à près de 60 joueurs de 19 clubs de Premier League qui doivent se rendre dans 26 pays de la liste rouge lors de la fenêtre internationale de septembre.

"Cette décision fait suite à la position actuelle de la FIFA de ne pas étendre son exception de libération temporaire pour les joueurs devant être mis en quarantaine à leur retour de mission internationale.

"S'ils devaient être mis en quarantaine à leur retour de pays figurant sur la liste rouge, non seulement le bien-être et la condition physique des joueurs seraient considérablement affectés, mais ils ne seraient pas non plus disponibles pour se préparer et jouer deux journée de Premier League, une journée de compétition de clubs de l'UEFA et le troisième tour de l'EFL Cup."

Le PDG de la Premier League, Richard Masters, a ajouté : "Les clubs de Premier League ont toujours soutenu le désir de leurs joueurs de représenter leur pays - c'est une question de fierté pour toutes les personnes concernées. Cependant, les clubs sont arrivés à contrecœur mais à juste titre à la conclusion qu'il serait tout à fait déraisonnable de libérer des joueurs dans ces nouvelles circonstances."

Quels sont les pays figurant actuellement sur la liste rouge ?

Selon le gouvernement britannique, la liste rouge comprend actuellement les pays suivants, situés pour la plupart en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Afghanistan, Angola, Argentine, Bangladesh, Bolivie, Botswana, Brésil, Burundi, Cap-Vert, Chili, Colombie, Congo (République démocratique), Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Guyane française, Géorgie, Guyana, Haïti, Indonésie, Kenya, Lesotho, Malawi, Maldives, Mayotte, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Réunion, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda, Uruguay, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.