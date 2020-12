Les adieux de Diego Costa aux supporters de l'Atlético

Après avoir résilié son contrat le liant à l'Atlético de Madrid, l'attaquant a publié ce mercredi un message d'adieux sur son compte Instagram.

Comme l'avait annoncé Goal lundi, Diego Costa a demandé à l'Atlético, à la surprise générale, de résilier unilatéralement son contrat pour des raisons personnelles. Mardi, l'attaquant espagnol et le club de la capitale sont donc officiellement parvenus à un accord pour mettre fin à leur aventure commune.

"L'Hispano-Brésilien, qui a demandé à quitter le club pour des raisons personnelles, a signé la résiliation du contrat qui le liait jusqu'au 30 juin 2021 (...) Le club le remercie pour son dévouement pendant ces années et lui souhaite bonne chance pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle", ont notamment écrit les Colchoneros.

Depuis son retour dans l'équipe entraînée par Diego Simeone, entre blessures et sanctions, Costa a manqué de nombreux matches officiels et n'a plus jamais été le joueur décisif de 2014 ni même le redoutable attaquant qu'il était à , qui l'a transféré à l'Atlético de Madrid pour 55 millions d'euros.

"C’est avec tristesse mais aussi joie que je viens faire mes adieux"

Lors de la saison 2020-2021, il avait déjà dû surmonter une blessure survenue à Balaídos et, en outre, il a dû également surmonter le Covid-19. Il a même dû faire face à une thrombose veineuse qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant plusieurs matchs. Ce mercredi, il a fait ses adieux à l'Atlético avec émotion.

"C’est avec tristesse mais aussi joie que je viens faire mes adieux aux supporters de l’Atleti. Je suis triste de ne plus pouvoir faire partie de cette famille, mais heureux d’avoir représenté ce grand club. (…) Je ne veux pas dire ce que tout le monde dit quand il quitte un club : je serai un de vous pour toujours. Non. Je l’ai prouvé sur le terrain, je l’ai montré à chaque match… Je suis de la famille Atlético. (…) Merci, je vous aime", a écrit l'attaquant via une publication publiée sur son compte Instagram.