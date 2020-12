L'Atlético résilie le contrat de Diego Costa

L'Atlético Madrid et Diego Costa ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat du buteur hispano-brésilien, qui était lié au club jusqu'en juin.

Diego Costa et l'Atlético de Madrid sont parvenus à un accord ce mardi pour mettre fin au contrat de l'international espagnol, comme l'a annoncé le club rouge et blanc lui-même.

"L'Hispano-Brésilien, qui a demandé à quitter le club pour des raisons personnelles, a signé la résiliation du contrat qui le liait jusqu'au 30 juin 2021", ont notamment écrit les Colchoneros dans un communiqué.

"Depuis son arrivée au club en 2006 à 17 ans seulement, l'attaquant a disputé 215 matches officiels en deux étapes, inscrivant 83 buts et distribuant 36 passes décisives. Pendant son séjour à l'Atlético de Madrid, il a remporté une espagnole (2013-14), une (2013), une Europa League (2018) et deux Super Coupes d'Europe (2010 et 2018).

Le club le remercie pour son dévouement pendant ces années et lui souhaite bonne chance pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle."

Comme l'avait annoncé Goal lundi, Costa a demandé à l'Atlético, à la surprise générale, de résilier unilatéralement son contrat pour des raisons personnelles. Quelques heures plus tard, l'Atlético de Madrid et le joueur ont conclu un accord pour mettre fin au contrat. L'attaquant a accepté la compensation financière qu'il devrait payer s'il se rendait dans un club concurrent de l'Atleti.

Ainsi, le but de Diego Costa à Elche, sur penalty, a été le dernier but que l'attaquant a marqué en rouge et blanc. Costa avait déjà été laissé de côté lors des séances d'entraînement de l'Atlético, avec l'autorisation du club.

Depuis son retour dans l'équipe entraînée par Diego Simeone, entre blessures et sanctions, Costa a manqué de nombreux matches officiels et n'a plus jamais été le joueur décisif de 2014 ni même le redoutable attaquant qu'il était à , qui l'a transféré à l'Atlético de Madrid pour 55 millions d'euros.

Lors de la saison 2020-2021, il avait déjà dû surmonter une blessure survenue à Balaídos et, en outre, il a dû également surmonter le Covid-19. Il a même dû faire face à une thrombose veineuse qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant plusieurs matchs.

La décision de l'attaquant semble être un problème majeur pour l'équipe et le staff. Maintenant, le club va devoir repenser la possibilité de devoir s'activer lors du mercato d'hiver, puisque Simeone reste avec Luis Suarez comme seul attaquant central pour trois compétitions ( , et Copa del Rey).