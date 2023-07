Les 5 enseignements à tirer de la victoire de l’OM contre Waalwijk (1-0)

L’OM a remporté ce jeudi son 2e match de l’intersaison, aux dépens de Waalwijk. Voici ce qu’il y a à retenir de cette empoignade.

A deux semaines de son premier match officiel de la saison, l’OM défiait ce jeudi l’équipe néerlandaise de Waalwijk en amical. L’équipe de Marcelino a pu l’emporter (1-0), effaçant ainsi son revers d’il y a quelques jours face à Eupen sur le même score (0-1). Mais, la performance globale n’a pas été complètement convaincante.

Contre le 9e du dernier exercice de l’Eredivisie, les Phocéens ont donc obtenu un résultat positif mais il n’est pas certain qu’ils se sont vraiment rassurés en terme de rendement. L’essentiel est peut-être ailleurs pour l’instant, mais il ne reste désormais plus qu’un seul test (face au Bayer Leverkusen) avant le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Voici les principaux enseignements à retenir de cette sortie du jour des Olympiens.

Un rythme peu élevé

Sur le papier, l’OM était largement supérieur à son rival du jour. Cela ne s’est pas trop vu sur le terrain. Ou alors par bribes durant la première période. Les Phocéens ont imposé pendant un moment un pressing intéressant aux Bataves et c’est ce qui a débouché sur le seul but du match, inscrit par Pape Gueye. Mais vu qu’ils sont encore en plein travail sur le physique ils n’ont pas su maintenir ce rythme sur la durée. A mesure que la fin du match approchait, il y avait de plus en plus de difficultés à avancer sur le terrain et produire un football offensif.

Marcelino poursuit ses essais

Le coach espagnol n’a plus beaucoup de temps devant lui pour essayer de mettre en place une équipe compétitive et à même de bien démarrer l’exercice. Il le sait, mais cela ne l’a pas empêché de procéder une nouvelle fois à un large turn over. Une vingtaine de joueurs ont participé à cette rencontre, dont plusieurs jeunes. Si le onze rentrant était composé majoritairement de joueurs aguerris, après la pause il y a eu plusieurs minots sur le terrain. Et ils se sont assez bien débrouillés globalement, à l’instant de Bilal Nadir, Jelle Van Neck et Iuri Moreira.

Ounahi continue de monter en puissance

Il avait déjà été séduisant le week-end dernier contre Eupen et il a confirmé ce jeudi. Le milieu de terrain marocain a rassuré concernant son état de forme. On l’a encore vu très disponible, généreux et surtout très présent dans l’entrejeu. C’est aussi lui qui offre à Pape Gueye le ballon de l’ouverture du score dès la 13e minute. Il a totalement récupéré de la blessure qu’il a contractée en février dernier et il ne serait pas étonnant de voir Marcelino en faire un cadre de l’équipe.

Emran Soglo, la satisfaction

Ounahi n’est pas le seul marseillais à avoir rendu une bonne copie lors de cette rencontre. C’est aussi le cas du milieu anglais Emran Soglo. Enchainant une nouvelle titularisation sur le flanc gauche, le natif de Créteil a séduit par son activité. Malgré son jeune âge (18 ans), il est apparu décomplexé, avec beaucoup de prises d’initiatives de sa part. Même s’il a encore des limites dans son jeu, il est évidement qu’il peut être une option intéressante pour les Olympiens. Au moins, en sortant du banc.

Une attaque qui patauge

C’est le gros bémol de l’après-midi pour l’OM. Le secteur offensif de l’équipe est en pleine construction et cela se voit. Les joueurs alignés dans ce secteur, que ça soit en 1e ou en 2e période, n’ont pas été très percutants. Les deux dernières recrues que sont Aubameyang et Sarr ont clairement manqué de rythme et d’inspiration. Et au retour des vestiaires, Vitinha et Malinovskyi n’ont rien apporté lorsqu’ils ont été incorporés. A l’exception de Mattéo Guendouzi personne n’est d’ailleurs parvenu à tester le portier hollandais en seconde mi-temps. C’est clairement là que se situe le principal chantier de Marcelino.

Si l’attaque n’a pas été fringante, la défense, elle, a tenu bon pendant tout le match. Ce n’est d’ailleurs qu’en fin de partie que les Provençaux ont concédé une véritable occasion. Van Nejk, le troisième gardien, veillait au grain pour préserver la cage inviolée.