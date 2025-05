Bayern Munich vs SGS Essen

Le Bayern Munich a été sommé de se séparer de Leroy Sané après un revirement de situation inattendu, suscité par l'intérêt d'Arsenal et de Chelsea.

Le Bayern aurait donné à Sané un délai de 10 jours pour signer un nouveau contrat de trois ans. Le club a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelles négociations : les conditions actuelles sont définitives, sans possibilité de bonus supplémentaires ni d'augmentation du montant du transfert. Si le joueur de 28 ans ne se conforme pas à ces conditions dans le délai imparti, le Bayern est prêt à le laisser partir gratuitement à la fin de son contrat actuel.

Si Sané décide de partir, un retour en Premier League anglaise semble très probable. Selon le journaliste Christian Falk, l'ancienne star de Manchester City souhaiterait s'installer en Angleterre, où il a connu de grands succès sous Pep Guardiola. Le nouveau représentant de Sané, Pini Zahavi, devrait contacter Arsenal afin d'évaluer l'intérêt des Gunners à relancer les négociations pour l'international allemand. Chelsea surveillerait également de près la situation, le club de Stamford Bridge étant en pleine reconstruction de son attaque et pourrait considérer Sané comme une option idéale pour enrichir son effectif jeune, avec une expérience et une créativité avérées.

L'ancien milieu de terrain du Bayern et de l'équipe d'Allemagne, Dietmar Hamann, a commenté la situation, suggérant que le club ne devrait pas céder aux exigences croissantes.

Dans sa chronique pour Sky Sports, il a écrit : « Pendant longtemps, on a pensé à une prolongation de contrat pour Leroy Sané au FC Bayern, mais le joueur a ensuite changé d'agent et réclame plus d'argent. Il est libre de changer d'agent, mais si des négociations ont déjà été menées, le club doit rester ferme. »

« Ce que le Bayern subit actuellement, ce sont les conséquences des sommes exorbitantes versées ces derniers mois. Les demandes utopiques de ses agents ont été acceptées. On avait le sentiment que le club n'avait pas le dernier mot. Le FC Bayern doit reprendre le contrôle ! » Il serait donc opportun de retirer l'offre concernant Sané.

Sane a rejoint le Bayern en provenance de City en 2020 et, au cours de son passage au club, il a accumulé un palmarès impressionnant. En 218 apparitions toutes compétitions confondues, l'ailier a inscrit 61 buts et délivré 54 passes décisives. Malgré ses contributions sur le terrain, le Bayern se trouve désormais à la croisée des chemins avec Sané. Déterminé à réaffirmer son autorité en matière de contrats, les prochains jours seront déterminants pour savoir si le joueur restera en Bavière ou s'il cherchera un nouveau défi à l'étranger.