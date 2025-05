Leroy Sané, le contrat pharaonique

Bayern Munich vs SGS Essen

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, affirme que Leroy Sané « ne veut pas » accepter leur offre de contrat.

Le joueur de 29 ans s'est vu proposer un nouveau contrat avec un salaire réduit de 10 millions d'euros (8 millions de livres sterling/11 millions de dollars), plus 5,5 millions d'euros de bonus. Cependant, en l'état actuel des choses, l'international allemand arrivera à son terme et deviendra libre cet été. Le codirecteur sportif du Bayern, Eberl, affirme que Sané ne souhaite pas accepter la proposition actuelle, mais qu'il n'y a « pas de rancœur » et qu'il pense que l'ailier souhaite rester.

Il a déclaré à Sky Sport en Allemagne : « Il a dit [samedi] qu'il ne voulait pas accepter notre offre sous cette forme. Il n'y a pas de rancœur. L'offre est là. Nous avons exprimé notre souhait. On sent, du moins à mon avis, que Leroy souhaite rester. On verra bien ce qui se passera dans les prochains jours. »

Alors que Sané, lié à Arsenal, semblait sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern, l'ancien joueur de Manchester City a changé d'agent et les négociations sont au point mort depuis. Un départ du Bayern semble bel et bien envisageable.

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a déclaré que les discussions concernant un nouveau contrat pour Sané étaient en cours, mais que les premiers signes n'étaient pas positifs.