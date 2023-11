Manchester City et Liverpool sont désormais sur les rangs pour l'ailier du Bayern Munich Leroy Sané, selon des sources allemandes.

Alors que Liverpool se prépare au départ probable de Mohamed Salah en 2024 - plus probablement cet été qu'en janvier - Sane est apparu comme une cible au cours des dernières semaines. Le contrat de Sane avec le Bayern ne court que jusqu'à la fin de la saison suivante, ce qui expose les Bavarois à tenter de prolonger son séjour. Le Bayern a réfuté avec véhémence les informations selon lesquelles les négociations contractuelles avec Sane stagnent, mais il devra néanmoins tenir compte de l'intérêt d'autres équipes pour le joueur de 27 ans. Christian Falk affirme que l'ancien club de Sane, Manchester City, a rejoint l'équipe de Jurgen Klopp dans la lutte pour le ramener en Premier League.

Après avoir perdu les attaquants Cole Palmer et Riyad Mahrez, respectivement partis à Chelsea et à Al-Ahli, Manchester City a renforcé son poste de latéral en recrutant Jeremy Doku, de Rennes. Falk estime que la concurrence rend peu probable le retour de l'Allemand dans l'équipe de Guardiola.

Sane a remporté le titre de champion cinq fois au cours des six dernières saisons. Deux fois avec Manchester City en 2017-18 et 2018-19, et trois fois de suite avec le Bayern Munich depuis son arrivée lors de la saison 2020-21.

Sane sera en action avec le Bayern lors du match contre Cologne le 24 novembre, alors qu'il tentera de rester à la hauteur du Bayer Leverkusen, surprenant leader du championnat.