Leroy Sané enflamme l'Europe

L'ancien joueur de Manchester City et actuel joueur du Bayern Munich, Leroy Sane, est en grande forme cette saison en Bavière, malgré des périodes difficiles à l'Allianz Arena depuis qu'il a rejoint le club.

Son talent n'a jamais été mis en doute et le rapide international allemand a déjà établi une relation avec Harry Kane dans le dernier tiers du terrain. Cela rendra les négociations d'autant plus difficiles pour le Bayern Munich, qui, selon Sport, cherche à lui faire signer un nouveau contrat.

Le Bayern devra trouver un accord dans les mois à venir, car l'été prochain, alors qu'il lui reste moins d'un an de contrat, il devra envisager de le vendre à un prix abordable ou de le perdre gratuitement en 2025. Le quotidien catalan affirme que le FC Barcelone et le Real Madrid sont très attentifs à l'évolution de la situation dans les mois à venir.

Le Bayern se trouve dans une situation similaire avec Alphonso Davies, et la perte de l'un ou l'autre, voire des deux, signifierait une opération chirurgicale majeure pour le côté gauche de Thomas Tuchel. Il ne fait aucun doute que les deux joueurs se sentiront en droit d'exiger les salaires les plus élevés, et le Bayern devra trouver le juste milieu entre la défense de ses intérêts et la perte de ces joueurs.