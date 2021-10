Leonardo veut des sanctions contre le Real Madrid

Le directeur sportif du PSG demande des sanctions contre le Real pour la manière dont ses dirigeants ont approché Kylian Mbappé.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a affirmé qu'il est furieux contre le Real Madrid pour la façon dont ils ont sollicité Kylian Mbappé et il demande des sanctions.

Les Franciliens refusé une offre gigantesque de 220 millions d'euros pour Mbappé au cours de l'été, prenant le risque de le voir partir libre durant la prochaine intersaison. Et Leonardo estime que Madrid a noué des contacts illégaux avec l'attaquant afin de le convaincre ce dernier de les rejoindre gratuitement au terme de la saison.

Leonardo hausse le ton

"A Madrid, ils le nient, mais je pense que le Real Madrid essaie de signer Mbappé [en tant que joueur libre] depuis un certain temps", a déclaré le Brésilien à la Gazzetta dello Sport. "Ils parlent publiquement de Mbappé depuis deux ans. Cela devrait être puni. Je considère que c'est irrespectueux envers le joueur. Ce n'est pas juste un autre joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'entraîneur, le conseil d'administration, les joueurs du Real Madrid ont parlé de Kylian... Je pense que cela fait partie de leur plan. Encore, une fois ce n'est pas respectueux."

Ce n'est pas la première fois que Leonardo se plaint des méthodes du club espagnol. Le Brésilien avait déclaré à L'Equipe le 6 octobre dernier : "Ça fait deux ans que ça dure, je rappelle que le mercato est terminé. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut pas continuer à se comporter de la sorte. Que cela s'arrête ! Mbappe est un joueur du PSG et le club entend faire durer cette relation. Ces nouvelles déclarations ne sont que la continuation d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian Mbappé."

Toni Kroos est l'un des joueurs madrilènes à avoir parlé de Mbappé, déclarant à Goal en septembre : "En été, j'ai déjà dit que j'aimerais qu'un joueur comme lui vienne, mais s'il ne le fait pas, nous avons une bonne équipe. Voyons ce qui se passera à l'avenir, c'est difficile pour moi de le dire car je ne suis pas celui qui décide. Sa qualité n'a pas changé, c'est un bon joueur et ce que nous savons, c'est que Madrid voulait le signer mais à la fin ils n'ont pas réussi."

Le compatriote de Mbappé, Karim Benzema, partage également ce sentiment et a déclaré à RTL : "C'est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l'autre. Nous nous entendons très bien et j'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui à Madrid."

Enfin, le président madrilène Florentino Perez a suggéré qu'il pourrait bientôt y avoir de sérieuses avancées dans ce dossier, déclarant récemment à El Debate: "Nous espérons que le 1er janvier tout pourra être résolu."