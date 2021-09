Exclu Goal - Toni Kroos réaffirme son envie de voir Mbappé au Real Madrid

Malgré l'échec des négociations durant l'été, Kroos milite toujours pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, en juin 2022.

Toni Kroos a réaffirmé qu'il accueillerait favorablement l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et s'est également ouvert sur les conseils clés que Zinedine Zidane lui a donnés.

Kroos a abordé une variété de sujets différents pour Goal alors qu'il lance sa nouvelle Toni Kroos Academy, qui a été conçue pour fournir une formation en ligne à la prochaine génération de jeunes joueurs en herbe du monde entier.

Qu'est-ce qui a été dit ?

Comme le rapporte Goal, le Real a déposé trois offres pour Mbappé pendant l'été - la dernière s'élevant à 220 millions d’euros - mais le PSG a refusé de vendre.

Les géants de la Liga sont pressentis pour revenir sur le joueur de 22 ans en janvier, date à laquelle il sera libre de signer un accord pré-contractuel avec le club s'il décide de ne pas prolonger son contrat actuel au Parc des Princes.

Kroos se réjouit toujours de la perspective de l'arrivée de Mbappé à Bernabeu, mais insiste sur le fait que les Blancos iront de l'avant vers un avenir plus brillant, peu importe si un accord final se concrétise.

"En été, j'ai déjà dit que j'aimerais qu'un joueur comme lui vienne, mais s'il ne vient pas, nous avons une bonne équipe", a-t-il déclaré à Goal.

"Voyons ce qui se passe dans le futur, c'est difficile pour moi de le dire parce que je ne suis pas celui qui décide. Sa qualité n'a pas changé, c'est un bon joueur et ce que nous savons, c'est que Madrid voulait l'engager mais à la fin ils n'ont pas réussi."

"Tout continue, même sans Mbappe. Je pense que nous nous en sortons bien et pour l'avenir mon opinion n'a pas changé : les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il est sûr d'en faire partie."

Kroos sur Zidane et Ancelotti

Kroos a également évoqué la façon dont Zidane l'a rassuré sur le fait qu'il lui restait encore beaucoup de temps au plus haut niveau après son retour au Real pour un second mandat d'entraîneur en mars 2019.

"Je me souviens de quelque chose que Zizou m'a dit il y a deux ans, alors que j'avais 29 ans et que nous avions déjà remporté trois Ligues des champions ensemble. Il a dit que, d'après son expérience en tant que joueur, le meilleur moment est à partir de 30 ou 31 ans et que le meilleur était à venir", a ajouté l'ancien international allemand.

"On va voir si ma carrière est aussi comme ça. Je pense qu'à 31 ans, je peux encore très bien jouer."

Zidane a fini par quitter son poste à la fin d'une campagne 2020-21 infructueuse, et Ancelotti a été engagé pour le remplacer.

L'Italien a également travaillé au Real entre 2013 et 2015, et Kroos est l'une des nombreuses recrues majeures qu'il a pu obtenir à cette époque.

À la question de savoir si les méthodes d'Ancelotti ont changé depuis, le milieu de terrain a répondu : "J'avais une très bonne relation avec lui en 2014. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs avec lui jusqu'à présent (après son retour en tant que manager) donc je ne peux pas dire exactement [si Ancelotti a beaucoup changé] parce que je n'ai pas encore eu beaucoup de discussions avec lui."

"C'est un peu difficile [de commenter] pour cette raison. Oui, il y a une différence mais je peux dire que notre relation est toujours très bonne."

L'Académie Toni Kroos

Kroos a également expliqué comment son académie en ligne est née du #ToniKroosChallenge qui est devenu viral pendant la pandémie de coronavirus.

"L'idée est née pendant la pandémie", a-t-il expliqué. "Je cherchais quelque chose que tous les enfants du monde qui ne pouvaient pas aller jouer au foot pourraient faire, pour leur donner un peu de bonheur. J'ai pensé qu'il était plus facile [de les atteindre] en ligne, car ils passent de nombreuses heures à la maison."

"Comme tout le monde est très actif sur les médias sociaux, je leur ai proposé un exercice à faire sur place. Quand j'ai vu toutes les vidéos, plus de 1 000, je ne pouvais pas toutes les voir, c'était incroyable. Cela a été la base de ce projet, pour réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre."

"Si vous le proposez en anglais, en espagnol et en allemand, vous touchez le monde entier. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus professionnel pour vraiment les aider dans les matchs et les améliorer dans les jeux. Je crois vraiment que si vous le suivez et que vous vous entraînez bien, cela fait de vous un meilleur joueur."