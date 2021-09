Leonardo règle ses comptes avec Tebas

Le directeur sportif parisien a réservé une réponse sèche au président de la Liga, pour les attaques répétées de ce dernier contre son club.

Le PSG n’apprécie d’être accusé de tricherie par ses concurrents sur la scène européenne. Et quand les insinuations de ce type sont récurrentes, les responsables franciliens ne manquent pas de sortir leurs griffes et se défendre face à ceux qui cherchent à les décrédibiliser.

Régulièrement montrés du doigt et même insultés par Javier Tebas, le patron de la Liga espagnole, les Parisiens ont déjà publié un communiqué pour réagir à ces attaques. Et Leonardo, le directeur sportif, vient d’en remettre une couche à l’occasion d’une interview accordée à Canal+.

« Si je suis agacé par les critiques de Tebas ? Pas trop. Pour moi, elles sont déplacées. Je ne vois pas trop une personne qui a son rôle faire des déclarations comme ça. Mais ça me semble plus pour faire parler de lui ou peut-être de la Liga, dans un moment où elle n'est pas en très bonne santé, qu'autre chose », a déclaré le Brésilien.

« On respecte toutes les règles du Fair-Play Financier »

Il n’y a pas que Tebas qui a laissé croire que Paris, grâce à ses relations privilégiées avec l’UEFA, contourne les règles du fair-play financier. Jesse Marsch, l’entraineur de Leipzig, a aussi tenu un discours similaire il y a quelques jours, remettant clairement en doute l’intégrité de ceux qui s’occupent du département financier au sein du club francilien.

Au coach allemand, Leonardo a aussi réservé une réponse, parfaitement sobre et sans perdre son calme : « On respecte toutes les règles du Fair Play Financier, on a des personnes qui s'occupent que de ça et on connait très bien le règlement. Il n’y a rien qu’on fait sans prendre en compte le FPF. Et il n’y a rien qui n'est pas en accord avec les règles ». Voilà qui a le mérite d’être parfaitement clair. Mais, il n’est pas sûr que cela suffise pour faire taire les mauvaises langues et les dirigeants jaloux.