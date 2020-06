Mercato - PSG : révélation de la saison, Tanguy Kouassi va partir

En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, le jeune Tanguy Kouassi (18 ans) a décidé de quitter le Paris Saint-Germain.

Gros coup dur pour le ! Déjà mal embarqué dans les négociations avec Adil Aouchiche, le club de la capitale va laisser filer un autre grand espoir de la génération 2002 : le jeune Tanguy Kouassi (18 ans). Révélation de la saison avec 13 apparitions en équipe première et 3 buts inscrits toutes compétitions confondues, le défenseur central a fait savoir qu'il déclinait la proposition du PSG, comme révélé par RMC Sport, et confirmé par Goal.

L'échec est brutal pour le board parisien et le directeur sportif Leonardo, qui aura tout tenté pour le convaincre de rester à l'issue de son contrat, qui se termine au 30 juin. Mais après réfléxion, et malgré tout l'attachement qu'il peut avoir pour son club formateur, Tanguy Kouassi a donc fait le choix de relever un nouveau challenge.

Pour l'heure, sa future destination reste inconnue, mais il ne devrait pas s'agir de l' et du , comme l'avait précisé Le Parisien la semaine dernière. En , Rennes lui a fait parvenir une offre. Toutefois, la concurrence sur ce dossier était jugée "très rude" en Ille-et-Vilaine ces derniers jours.

C'est en tout cas l'épilogue de longs mois de discussions entre le PSG, Tanguy Kouassi et son entourage. En interne, Paris laissait encore filtrer le mois dernier qu'il espérait renverser la situation. Ce ne sera pas le cas. Le futur de l'international U18 français, lancé au milieu par Thomas Tuchel, se situe ailleurs. Et il ne fait aucun doute qu'après l'annonce de son départ, on ne devrait plus tarder à connaître l'identité de sa prochaine destination.