Neymar Senior répond au PSG après l'absence de son fils à la reprise

Le PSG a déploré l'absence de Neymar à la reprise de l'entraînement, le joueur brésilien a répondu par le biais de son père.

Alors que la rentrée du a eu lieu ce lundi 8 juillet , le champion de France a déploré l'absence de sa vedette Neymar. Dans un communiqué officiel publié en début de soirée ce lundi sur son site et diffusé sur ses canaux sociaux, le PSG informe que le joueur n'avait pas reçu l'aval du club pour ce retard.

Le joueur s'est défendu par le biais de son père et gestionnaire de sa carrière qui s'est exprimé dans un entretien accordé à Fox Sport Brazil . Neymar père affirme ainsi que cette absence avait été signalée au club depuis plus d'un an.

La raison ? Un évènement organisé par l'institut du joueur, Instituto Neymar : "La raison de ce délai au retour de Neymar était connue et prévue depuis plus d'un an" , a ainsi expliqué le père du joueur . "Cet évènement avait été mis en place avec Instituto Neymar et nous ne pouvions pas changer la date", ajoute le père de l'ancien barcelonais, qui évoque la date de retour du prodige à Paris.

"Il sera de retour le 15. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un drame. Le PSG le sait et participe aux activités de l'institut Neymar". De quoi calmer l'ire du PSG ainsi que les folles rumeurs de départ défrayant actuellement la chronique en Europe ? Pas si sûr...