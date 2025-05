Leonardo Balerdi cash sur Adrien Rabiot après LOSC-OM : "Tout ce qu'il doit..."

Une déclaration forte, sans détour : Balerdi n’a pas mâché ses mots au sujet d’un coéquipier qui impressionne jusqu’au bout de la saison.

L’Olympique de Marseille a réussi à préserver sa place de dauphin du PSG, en obtenant un point précieux face au LOSC (1-1), dimanche soir lors du match en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre âpre, où chaque détail comptait dans cette lutte acharnée pour la Ligue des champions.

Si le résultat reste encourageant pour l’OM, c’est surtout une performance individuelle qui a attiré les éloges d’un cadre du vestiaire phocéen.

Balerdi encense Rabiot

À l’issue de la rencontre, Leonardo Balerdi a tenu à mettre en lumière un homme : Adrien Rabiot. Le défenseur argentin n’a pas tari d’éloges au sujet du milieu de terrain français, dont l’implication sur et en dehors du terrain est, selon lui, exemplaire.

« Il est magnifique, mentalité dans les vestiaires, en dehors des vestiaires et il est gentil dedans. Tout ce que s’il doit prendre un joueur, s’il doit faire une course en plus, s’il doit marquer, s’il doit faire une passe décisive, il va être là. Je suis trop content qu’il soit avec nous », a confié Balerdi, visiblement admiratif.

Cette prise de parole reflète la place centrale qu’occupe aujourd’hui Rabiot dans le dispositif de Roberto De Zerbi, en pleine ligne droite vers l’Europe.