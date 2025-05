L'OM freiné à Lille (1-1) : De Zerbi défend Rulli, les regrets dominent

Lille vs Marseille

Match nul pour l'OM à Lille ! Dominants mais freinés par une erreur de Rulli, les Marseillais ont des regrets. De Zerbi, lui, défend son gardien...

L'Olympique de Marseille devra encore patienter et batailler pour assurer sa place en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse d'un concurrent direct, Lille, ce dimanche soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé un match nul (1-1) qui laisse un goût amer. Après avoir ouvert le score par Amine Gouiri et globalement maîtrisé les débats, les Phocéens se sont fait rejoindre suite à une erreur de leur gardien, Gerónimo Rulli, offrant l'égalisation à Matias Fernandez-Pardo. Un scénario frustrant qui a logiquement dominé les réactions d'après-match, entre les regrets des joueurs et la défense passionnée de l'entraîneur envers son portier.