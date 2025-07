Leo Messi, un record tous les trois jours

Lionel Messi est entré dans l'histoire de la MLS en marquant deux buts lors de cinq matchs consécutifs, un exploit sans précédent dans cette ligue.

Lionel Messi a une nouvelle fois fait preuve de son talent exceptionnel en marquant les deux buts de la victoire 2-1 de l'Inter Miami contre le Nashville SC. Grâce à cette performance, la légende argentine a prolongé sa série à cinq matchs consécutifs avec deux buts en MLS, établissant ainsi un nouveau record dans la ligue.





Après le match, l'entraîneur Javier Mascherano a fait l'éloge de Messi et a reconnu les inquiétudes croissantes concernant sa charge de travail.

« Évidemment, nous surveillons la situation quotidiennement et nous discutons régulièrement avec lui », a déclaré Mascherano. « Nous trouverons le bon moment pour lui accorder une pause. Ce qu'il continue de faire est incroyable : il bat des records tous les trois jours. Il est le porte-drapeau de cette équipe, notre leader, et il définit la norme en matière de compétition. C'est vraiment une chance de faire partie de cette étape de sa carrière. »





L'entraîneur a également pris la défense de Luis Suárez, qui n'a pas marqué lors de ses trois derniers matchs de championnat.





« Il ne serait pas juste de ma part de critiquer quelqu'un qui a marqué plus de 500 buts dans sa carrière », a déclaré Mascherano. « Luis est un grand joueur, tout comme Leo, Busquets et Jordi. Quand il ne marque pas, les discussions commencent, mais il nous apporte tellement plus. Il y a deux semaines à peine, nous parlions de son but magnifique contre Palmeiras. Le football est un sport dynamique. Tant que nos meilleurs joueurs sont en bonne santé, je les soutiendrai, ainsi que nos jeunes joueurs, jusqu'au bout. »





Mascherano a également souligné que la gestion du temps de jeu de Suárez était une priorité pour l'avenir, surtout après avoir joué sur du gazon artificiel à Boston.





« Ce n'était pas idéal pour lui. Nous voulions le remplacer plus tôt, mais le moment n'était pas opportun. Néanmoins, nous gérerons son temps de jeu avec soin. Sa qualité est incontestable », a déclaré Mascherano.





Messi a marqué le 69e but sur coup franc de sa carrière. L'Argentin n'est plus qu'à huit buts de Marcelinho Carioca, qui mène le classement historique avec 78 buts sur coup franc.





Roberto Dinamite suit avec 74 buts, et Juninho Pernambucano en compte 72.