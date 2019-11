L’entraineur de Fribourg agressé par un joueur adverse en plein match

Christian Streich, le coach de SC Fribourg, a reçu un coup de coude de la part d’un joueur de Francfort durant la rencontre opposant les deux équipes.

Une scène ubuesque s’est produite ce dimanche au stade Schwarzwald-Stadion lors des derniers instants de la rencontre entre Freiburg et l’ (96e minute). Christian Streich, le coach de l’équipe locale, a reçu un violent tampon de la part de David Abraham, un joueur de la formation adverse.

Alors qu’il se dirigeait vers la ligne touche, et en voyant l’entraineur laisser le ballon s’échapper délibérément pour gagner du temps, Abraham a eu la très mauvaise idée d’asséner un coup de coude à Streich. Ce dernier a été projeté dans l’air et est tombé violemment sur son dos.

Tout le banc de Freiburg s’est levé pour tenter de répondre à l’agresseur. Les joueurs de Francfort, eux, se sont empressés de venir défendre leur coéquipier. Il y a eu un grand attroupement, mais une bagarre générale a été évitée. Après un bon moment de flottement, les esprits se sont ensuite progressivement calmés.

En raison de son très mauvais réflexe, Abraham reste une très lourde suspension. Même s’il était remonté et déçu par la défaite des siens, le joueur argentin (33 ans) n’aura aucune excuse à fournir à son regrettable geste. C’était du jamais vu dans l’élite allemande et les responsables de la fera assurément tout pour qu’un tel dérapage ne se reproduise plus.