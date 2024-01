Lens - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Lens sera aux prises avec le Paris Saint-Germain, dimanche, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

Après le match nul entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg (1-1) en ouverture, vendredi, la Ligue 1 française se poursuit avec les matchs de la 18e journée ce weekend. En effet, le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain en clôture de ladite journée, ce dimanche.

Lens - PSG, Mbappé vise un record de précocité

Eliminé par l’AS Monaco de Coupe de France (2-2, t.a.b 5-6) le weekend dernier, le Racing Club de Lens accueille le champion en titre pour tenter de se relancer en Ligue 1. Ceci après avoir terminé l’année 2023 par une défaite contre l’OGC Nice (2-0). Mais les Sang et Or ne s’inquiètent pas trop face aux Parisiens même s’ils ne comptent que 2 victoires sur ses 19 derniers matchs face à Paris toutes compétitions confondues.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Lens a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions de Paris (1 nul) après n’avoir gagné aucune des 7 précédentes (4 nuls, 3 défaites). Lors de la plus récente, les Sang et Or avaient enregistré un succès 3-1 sur leurs terres contre le PSG au cours de leur 1re rencontre de L1 en 2023, le 1er janvier. Lens a connu 22 victoires à domicile en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (3 nuls, 2 défaites), seuls Manchester City et Barcelone (23 chacun) font mieux sur la période dans les 5 grands championnats.

De son côté, le Paris Saint-Germain veut enchaîner. Large vainqueur de l’US Revel en Coupe de France, Paris veut démarrer l’année en Ligue 1 par une victoire après s’être offert le FC Metz (3-1) en fin d’année dernière. Paris est invaincu lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues (6 en Ligue 1, 2 en C1, 1 en Trophée des Champions, 1 en Coupe de France), pour un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 29 buts marqués.

Auteur de 18 buts en Ligue 1 cette saison en 16 matches, Kylian Mbappé pourrait devenir le joueur le plus rapide à marquer 20 fois sur un même exercice depuis Hassan Akesbi en 1962/63 (lors de son 17e match). L’attaquant du Paris Saint-Germain avait inscrit un doublé à l’aller face à Lens, le 26 août dernier.

Horaire et lieu du match

Lens – PSG

18e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert

A 20h45 française

Les compos probables du match Lens - PSG

Lens : Samba – Danso, Aguilar, Medina – Frankowski, Aynaoui, Diouf, Maouassa – Sotoca, Costa, Saïd

PSG : Donnarumma – Marquinhos, Hernandez, Pereira, Mukiele – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Barcola, Mbappé, Kolo Muani

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – PSG

La rencontre entre Lens et le PSG sera à suivre ce dimanche 14 janvier 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.