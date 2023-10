Lens – Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le derby du Nord s’annonce palpitant entre Lens et le LOSC, ce dimanche en 8e journée de Ligue 1 de France. Les dernières news ici.

Ce dimanche 8 octobre 2023, le Racing Club de Lens reçoit son homologue du Nord, le LOSC, pour le compte de la huitième journée du championnat de France. Une rencontre très attendue alors que les supporters lillois sont interdits de déplacement pour ce match entre les deux équipes du Nord de la France.

Lens dans ses meilleurs jours

Auteur d’un début de saison compliqué en championnat de France avec 1 seul point enregistré après cinq journées, le Racing club de Lens semble avoir retrouvé ses esprits dernièrement. Les hommes de Franck Haise sont sortis de la léthargie depuis un bon moment et inquiètent les acteurs du cuir rond. Quinzièmes de Ligue 1 avec 7 points en 7 journées, les Sang et Or ont remporté tous leurs deux derniers matchs en championnat. Ils ont aussi livré une prestation inattendue contre Arsenal (victoire 2-1) en Ligue des champions, mardi.

Pour sa part, le LOSC (7e, 11 points), se sent un peu plus en confiance en Ligue 1 que son prochain adversaire. Auteurs de trois victoires, deux matchs nuls et deux défaites en Ligue 1 cette saison, les hommes de Paulo Fonseca, qui visent l'Europe cette saison, sortent d'une belle victoire chez Le Havre (0-2) le weekend écoulé.

Horaire et lieu du match

Lens – Lille

8e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 17h05 française

Les équipes probables du Lens – Lille

Lens: Samba - Medina, Danso, Gradit - Machado, Mendy, Diouf, Aguilar - Thomasson, Fulgini - Guilavogui.

Lille: Chevalier - Diakité, Yoro, Aleksandro, Ismaily - Gomes, André - Zhegrova, Cabella, Haraldsson - David.

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Lille

La rencontre entre Lens et le LOSC sera à suivre ce dimanche 08 octobre 2023 à partir de 17h05 sur Canal+ Foot et sur DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.