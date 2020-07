Lens, Haise dévoile les ambitions pour la Ligue 1

L’entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, a présenté les ambitions du club nordiste pour la saison prochaine et a évoqué le mercato.

Club historique du championnat de , le va retrouver l'élite du football français la saison prochaine. Deuxième de avant l'interruption de la saison en raison de la crise sanitaire, le club nordiste est promu en et espère bien y rester. Accéder à l'élite du football français n'est pas chose aisée, le RC Lens est bien placé pour en parler, mais faire l'ascenseur n'est clairement pas la volonté des Sang et Or.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Franck Haise a fixé le cap pour la saison à venir des Sang et Or : "Le maintien ? Je crois que notre première mission, c’est celle-ci. On n’arrive pas sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup d’humilité. On ne doit pas se prendre pour d’autres, et encore moins à Lens, parce qu’il y a cette valeur d’humilité. Ce qui n’empêche pas d’être ambitieux. Mais notre première mission sera de pérenniser le club en ".

"Je suis content de nos recrues"

Franck Haise a évoqué le recrutement du RC Lens : "Je suis au club depuis trois ans, je connais les joueurs, c'était du temps de gagner. Et puis en trois semaines, on a déjà créé quelque chose. Puis pendant le confinement, on était en relation avec les joueurs. Le recrutement ? On a travaillé sur les deux options, sachant qu’il y avait des joueurs que l'on suivait déjà, quelle que soit l’option retenue. On a beaucoup travaillé sur l’option Ligue 1 depuis le début du confinement. On savait que de toute façon avec cette option, il nous fallait aguerrir cette équipe. Le club reste toujours attractif, forcément qu’en Ligue 1, ça l’est d’autant plus".

"Dire que c’est facile, de convaincre les joueurs en général, c’est plutôt oui. Après, il n’y a pas que les joueurs à convaincre. Il y a un budget à respecter sur la masse salariale, le montant des transferts. L’équipe est déjà très bien renforcée. Je suis content de nos six recrues. Je suis très content, cela se fait intelligemment, en lien avec la direction sportive et la direction générale du club. On travaille bien ensemble", a ajouté l'entraîneur du RC Lens.

Franck Haise vit bien son passage d'entraîneur de la réserve à celui de l'équipe première : "Ce qui a surtout changé aujourd’hui, c’est que j’ai souhaité étoffer mon staff. Il y a beaucoup de sollicitations, et il faut garder l’esprit le plus clair possible. Je suis entouré d’un staff important. Nous avons développé le département performance. J’ai des gens de confiance à mes côtés, qui sont experts dans leur domaine, ce qui me permet d’avoir plus de recul. Je pense que ça facilite mon analyse. J’ai à la fois un rôle dans le management des joueurs mais aussi de l’ensemble du staff. Sur l’animation des séances, je délègue plus que je ne le faisais il y a quelques mois".